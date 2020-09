DDR-Grenzer erzählen vom Todesstreifen

Drei Wochen vor dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit rückt der Fernsehsender ZDF-Info an diesem Sonntag, 13. September, die deutsch-deutsche Geschichte in den Fokus. Der Dokumentationsabend startet 17.15 Uhr mit der Erstausstrahlung „Am Todesstreifen – DDR-Grenzer erzählen“, der ein Thema aufgreift, das nach drei Jahrzehnten immer noch mit vielen Tabus belegt ist.

Der Film von Christhard Läpple, der am 16. September, 0.45 Uhr, nochmals im ZDF zu sehen ist, geht der Frage nach, wer die Menschen waren, die den Todesstreifen bewachten, und was aus ihnen geworden ist? In der Dokumentation erzählen ehemalige Grenzer über das Wacheschieben an der Grenze, darunter der Regimekritiker Lutz Rathenow. Auch die Wartburgregion spielt in dem Film eine Rolle.

Zu Wort kommt in der Dokumentation unter anderem Frank Pergande, der in seiner neunten Kompanie bei Eisenach Ende der 70er-Jahre kein einziges Mal zur Waffe greifen musste, in der DDR Journalistik studierte und heute Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ist. Auch die Autorin Kati Naumann erzählt ihre Geschichte, die ihre Kindheit im Sperrgebiet verbrachte und sich intensiv mit dem Schicksal der Zwangsumgesiedelten beschäftigt hat.