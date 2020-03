Debatte um Wahlwerbung in Eisenach

Wie viel Wahlwerbung verträgt Eisenach? Darüber diskutierte der Hauptausschuss in dieser Woche. Michael Klostermann (SPD) verteidigte den Antrag seiner Fraktion auf Erlass einer Satzung zur Werbung für politische Zwecke auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen: „Wir hatten zuletzt eine Materialschlacht von ganz links und rechts. Viele Touristen haben sich beschwert“. Jo West (Grüne) erinnerte an einen Vorschlag zusammen mit den Bürgern für Eisenach: Danach sollte die Wahlwerbung auf festgelegte Standorte in der Stadt begrenzt werden.

Gisela Rexrodt (parteilos, für die FDP) wies hin, dass das Ordnungsamt bereits Hinweisblätter ausgibt: Begrenzung auf 500 Plakate pro Partei oder Gruppierung und keine Plakatierungen am Markt und in der Fußgängerzone. „Die freiwillige Selbstverpflichtung funktioniert nicht“, entgegnete Klostermann.

Die Stadtverwaltung will noch weitere Informationen einholen, unter anderem dazu, wie es andere Städte regeln. Als Kompromiss wurde vorgeschlagen, sich vor Wahlterminen zu treffen und Regeln festzulegen, an die sich alle halten. „Wir werden dann auch stärker kontrollieren“, so Friedhelm Göpel, Leiter des Ordnungsamts. Bisher bezogen sich Bußgelder auf nicht abgehängte Plakate nach Wahlen.