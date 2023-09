Demokratiekonferenz in Eisenach

Eisenach. Mit der aktuellen Ausstellung Toleranzräume in Eisenach verbunden sind zwei Veranstaltungen.

Die 10. Demokratiekonferenz der Lokalen Partnerschaft für Demokratie „Vielfalt tut gut“ Eisenach und Wutha-Farnroda am Freitag, 29. September, ab 16 Uhr in der Stadtverwaltung Eisenach trägt das Motto: „Neue Räume – Chancen und Grenzen eines toleranten Miteinanders“. Die Veranstaltung bietet Meinungsaustausch und will dem Zeitgeist und gesellschaftspolitischen Entwicklungen nachgehen.

Eine Gesprächsrunde „Toleranz, Gleichstellung und Engagement“ schließt sich am Montag, 2. Oktober von 13 bis 14.30 Uhr an gleicher Stelle (Markt 2) an. Es diskutieren unter anderem der Landtagsabgeordnete Danny Möller (SPD), die Gleichstellungsbeauftragte Ulrike Quentel und Havva Torlak (Projekt zugewanderte Frauen und Mädchen).