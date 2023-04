Demonstrationen zum Tag der Arbeit im Wartburgkreis

Wartburgkreis. In Eisenach wird Kundgebung aus Köln übertragen.

Am 1. Mai, zum Tag der Arbeit wird auch im Wartburgkreis wieder demonstriert. Am Montag startet um 10 Uhr ein Umzug vom Bahnhof in Eisenach zum Markt. Hier findet ab 11 Uhr eine Kundgebung mit Rednern verschiedener Gewerkschaften und Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) statt. Zudem wird ein kleines Familienfest mit Hüpfburg und Versorgung mit Gebratenem, Kaffee und Crêpes gefeiert. Ab 13 Uhr gibt es eine Übertragung der zentralen Maikundgebung des DGB aus Köln zu sehen. Ab 14 Uhr spielen in Köln Bands wie Brings oder Culcha Candela

In Bad Salzungen wird die Kundgebung am 1. Mai um 13 Uhr in der Bahnhofstraße 27 abgehalten. Hier spricht Tarek Bannoura von der EVG Thüringen, Musik gibt es von Sandra Kniß.