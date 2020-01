Den Parkschein in Eisenach per Smartphone-App lösen

Und wieder ist Parken in der Innenstadt von Eisenach ein Thema. Seit Jahresbeginn ist das Parken am Straßenrand teurer. Seit Mittwoch sei es aber für Autofahrer, die per Handy Parkscheine lösen wollen, einfacher geworden, teilt die Stadtverwaltung mit. Wer seine Parkscheine schon mit Handy löst oder dies ausprobieren möchte, hat nun die Wahl zwischen noch mehr Anbietern. Das bislang mögliche Parkscheinlösen per SMS entfällt allerdings damit, sagt Bürgermeister Uwe Möller (parteilos).

Neue Anbieter auf dem Markt In Sachen App-Parken arbeitet die Wartburgstadt zusätzlich zum bisherigen Angebot von „Sunhill“ beziehungsweise „paybyphone“ auch mit „Smartparking“, einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung, zusammen. Zur Auswahl stehen weitere Handyparken-Anbieter, wie „EasyPark“, „ParkNow“, „Park and Joy“, „moBiLET“, „Yellowbrick/flowbird“ und „Parkster“. Bargeldloses Zahlen Die Parkscheinautomaten bleiben parallel in Betrieb. Dort gibt es bis spätestens Ende der Woche Informationen zu den neuen Dienstleistern und Anleitungen für die ersten Schritte zum Handyparken. Den Parkvorgang startet der Autofahrer per App. Es muss lediglich das Kennzeichen und eine Zahlungsmethode gewählt werden und schon kann man starten, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Dadurch spart man sich künftig das bisher notwendige Kleingeld. Unterschiedliche Zuschläge Die Parkzeit kann ganz nach Bedarf gestoppt oder verlängert werden. So entfallen Überzahlung und Verwarngelder wegen abgelaufener Tickets. Für diesen Komfort addieren die Anbieter allerdings unterschiedliche Zuschläge auf die kommunale Parkgebühr. In über 110 Städten verfügbar Ob ein Auto ein digitales Ticket hat, erkennen die Mitarbeiter des Ordnungsamts am Kennzeichen, das sie mit einem zentralen Onlinesystem abgleichen. Eisenach hatte das Handyparken im Mai 2010 als zweite Stadt in Thüringen eingeführt. Inzwischen lassen sich in über 110 Städten Tickets mit dem Smartphone lösen, zum Beispiel in Erfurt, Bad Hersfeld, Weimar, Berlin und Hamburg.