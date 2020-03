Den Wartburg lackiert, die Wartburg gemalt

„Jeder hilft mit, jeder packt an, da ist es gut, wenn man eine große Familie hat“, freut sich Stefan Bertl aus Falken über die tolle Unterstützung seiner acht Geschwister bei der Fortführung des väterlichen Lackierereibetriebs Volker Bertl, der im Sommer vergangenen Jahres viel zu früh verstarb. Inzwischen besteht der Familienbetrieb seit genau drei Jahrzehnten. Die Gewerbegenehmigung, die noch der Rat des Kreises Eisenach ausstellte und Falkens damaliger Bürgermeister unterzeichnete, datiert auf den 30. März 1990.

Grund genug für die Familie, das runde Jubiläum am Wochenende mit Freunden und Bekannten gebührend zu feiern. In der Lackierwerkstatt herrscht derzeit Hochbetrieb, denn bis zur Jubiläumsfeier soll das Herz des Familienbetriebs wieder richtig glänzen. Frische Farbe, neue LED-Lampen und ein neuer Fußboden gönnt der kleine Familienbetrieb dem Werkstattraum in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 17 in Falken. „Früher war hier der Kuhstall“, blickt Stefan Bertl in den Lackier-Raum, den fleißige Hände gerade auf Hochglanz bringen. Der einstige Bauerhof ist das Elternhaus von Volker Bertl.

Stefan Bertl bringt in der Werkstatt der kleinen Falkener Lackierfirma moderne Beleuchtung an. Das Firmenjubiläum wird am Wochenende mit Freunden und Bekannten gefeiert. Foto: Norman Meißner

Bevor Volker Bertl im Frühjahr 1990 den Sprung in die Selbstständigkeit wagt, gehörte der gelernte Lackierer bis kurz davor zu den 10.000 Werktätigen im VEB Automobilwerk Eisenach. Mit farbtechnisch geschultem Blick nimmt der Qualitätskontrolleur aus Falken regelmäßig den Wartburg als auch die Wartburg ins Auge. „Immer wieder findet mein Vater die gleichen Kratzer an derselben Stelle am Lack des Wartburgs, die ein Kollege konsequent mit seiner Gürtelschnalle verursachte“, schmunzelt Stefan Bertl über Erzählungen seines Vaters.

Im Automobilwerk ist dessen Können nicht nur als Lackierer und Qualitätskontrolleur gefragt, sondern auch als Kunstmaler. „Im Auftrag der Chefs hat mein Vater oft Ölbilder in der Arbeitszeit von der Wartburg malen müssen, konnte dazu sogar regelmäßig in die Stadt gehen, um Ölfarben zu besorgen“, erinnert sich Stefan Bertl, der wie einst sein Vater in der Automobilbranche tätig ist. Bei Opel in der Fertigmontage hat der Sohn direkt an der Linie gut zu tun, um die Fahrzeuge „Made in Eisenach“ zu komplettieren.

Go Trabi Go: Stefan Bertl (links) und Denny Grimm aus Falken fuhren mit dem Trabant 601S de luxe bis nach Gibraltar. Foto: Norman Meißner

In den Anfangsjahren des kleinen Familienbetriebs finden Volker Bertls Standard-Ölbilder „Wartburg“, „Klippen der Werra“, „Normannstein“ oder „Vögel der Heimat“ viele Kunstliebhaber. Um die Familie auskömmlich zu versorgen, nimmt er immer mehr kleinere Lackieraufträge an. Volker Bertl ist Allroundtalent – macht alles ausnahmslos selbst, oft bis spät in die Nacht. „Er wollte keinen Mitarbeiter einstellen, nicht mal mich“, erzählt Stefan Bertl.

Immer häufiger kommen Trabis und Wartburgs in die Falkener Lackiererei, um sich dort ein neues Lackkleid abzuholen. Dabei infiziert sich Stefan Bertl mit einem Virus – dem Trabi-Virus, der sich bis heute einfach nicht bekämpfen lässt. Schon einige Mal zerlegt der Trabi-Fan seine Pappen in sämtliche Bestandteile; jeder Handgriff sitzt, wenn er das Sachsenring-Puzzle wieder zusammenfügt.

Mit blauen Wolken aus dem Auspuff und den typischen Motorengeräuschen des 601-Pappkameradens verabschiedet sich Stefan Bert schon einige Male von der Heimat, um den Durst nach Fernweh zu stillen. Mit der Pappe aus dem Jahr 1970 unternahm er in den Vorjahren bereits Touren in die schottischen Highlands, zur Zugspitze, in den italienischen Stiefel und in die Stadt der Liebe an der Seine. Sogar bis kurz vor die Tore Afrikas an der Straße von Gibraltar bringt bei saunaähnlichen Temperaturen der spanischen Sonne den inzwischen ein halbes Jahrhundert alten Sachsenring-Flitzer seinen fernwehsüchtigen Besitzer.

Sohn Jasper hilft seinem Papa, wo er schon kann. Der Junge ist schon richtig technikinteressiert. Foto: Norman Meißner

Heute liegt die Leitung des kleinen Falkener Familienbetriebs in den rührigen Händen der Witwe. „Sogar Jasper hilft schon mit“, freut sich Stefan Bertl über die diesbezügliche Aufgeschlossenheit seines sechsjährigen Sohns. Der Kleingewerbebetrieb spezialisierte sich auf die Lackierung von Kleinteilen. „Wir lackieren weiterhin Stulpkappen für Fensterprofile“, spricht er über die regelmäßigen Aufträge der Firma Fenstertechnik Brand in Ifta. Volker Bertl sprach oft scherzhaft von seinem Ein-Euro-Job, denn die Lackierung jedes einzelnen Teils war dem Kunden ein Euro wert. Farbenfrohe Lackschichten erhalten in Falken auch verschiedene Motorgehäuse für ein Unternehmen in Wendehausen.