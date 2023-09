Denkmaltag in der Stadt Treffurt

Treffurt. Stellmacherwerkstatt als neuer Hingucker

Auch in der Stadt Treffurt gibt es am Sonntag, 10. September, zum Denkmaltag vielerlei Angebote. Von 11.30 bis 17 Uhr ist Ausstellung „Werraburgen über Werrafurten“ in der Burg Normannstein geöffnet. Im Heimatmuseum Treffurt (Burgstieg) wartet die neue Stellmacherwerkstatt auf die Gäste (14 bis 17 Uhr, Eingang Kindergarten in der Puschkinstraße).

Ganz frisch ist auch der denkmalgerecht wieder hergestellte „Alte Wasserlauf“ hinter dem früheren Clubhaus „Heinrich Heine“ in der Rathausstraße. Ebenfalls jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet sind Pfuhls Hof (Hessische Straße) und der Mainzer Amtshof (Torstraße).

Die Heimatstube in der Martinikirche und die Schausammlungen in Falken freut sich von 13 bis 18 Uhr auf Gäste. Zudem werden im sonst nicht zugänglichen Mainzer Hof Führungen angeboten.