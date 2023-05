Der Buchfink zwitschert im Atrium

Gerstungen. Die Theatergruppe des Gymnasiums Gerstungen steht vor einer Premiere.

Vier Jahre ist es her als die „Theaternasen“ des Gerstunger Gymnasiums das letzte Mal eigenständig ein Stück auf die Bühne brachten. Nun schickt sich das von Oberstufenleiter Clemens Krause befeuerte Ensemble an, wieder die Bretter zu betreten. Bookpink (plattdeutsch für Buchfink) von Caren Jeß ist ein dramatisches Kompendium, das am Donnerstag, 11. Mai, um 21 Uhr, Premiere hat. Sieben in sich geschlossene kleine Texte bilden Bookpink. Im Original spielen 36 Figuren. Die Hälfte sind Vögel. In ihren komisch-poetischen Miniaturen beschreibt Caren Jeß menschliche Abgründe und lässt sie blühen, wie die selbstverliebte Narzisse inmitten der LGTBQ-Pflasterritzen-Vegetation.

Samstag, 13. Mai, 21 Uhr, Atrium