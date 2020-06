Der Mühlgraben in Eisenach schwillt langsam bis zum alten Pegel an

Die Schüler aus der Jakobschule, Merle, Jamie, Adan, Yusuf, Janneck und Lennox freuen sich, dass nun wieder mehr Wasser an ihrer Schule durch den Mühlgraben fließt. Zuletzt plätscherte nur wenig Wasser vom Löbersbach beziehungsweise Marienbach hier durch. Bevor sich die Schleuse am Wehr im Palmental öffnete, ließ das Umweltamt über die ABS einige Bereiche des Mühlgrabens reinigen. Zwei Fleißige der Initiative Saubere Stadt entfernten am Samstag zudem am gegenüberliegenden Ufer der neuen Ufermauer am Mühlgrabenweg vom Gewässer-Rand zahlreiche Exemplare des Drüsigen Springkrauts. Die Himalaya-Balsamine verdrängt nämlich heimische Pflanzenarten.