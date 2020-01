Der Mülleimer kann die Belege nicht ablehnen

Zum Jahresanfang ist bundesweit das neue Kassengesetz in Kraft getreten. Bei jedem Einkauf gibt es einen Beleg. Was bedeutet das in der Praxis? Unsere Zeitung hat am Donnerstag bei einigen Bäckereien und Geschäften in Eisenach nachgefragt.

Noch hat Bäckermeister Sebastian Kluge Urlaub, doch am 6. Januar öffnen die Filialen seiner Bäckerei Rost in Eisenach wieder. Ihn ärgert vor allem, dass durch die Einführung der Bon-Pflicht suggeriert werde, dass Bäckereien und Fleischereien bisher nicht ordentlich abgerechnet hätten. „Wir müssen doch allein für das Finanzamt schon immer jedes verkaufte Brötchen einbongen“, erklärt Kluge. In seinen Filialen müssten jetzt die Kassen umgestellt werden – neben dem seit jeher mitlaufenden Bon wird nun extra eine Kopie ausgedruckt. Und zwar auf dem dokumentenechten Thermopapier, weil die Bons ja auch noch in zehn Jahren zu lesen sein müssten, wenn das Finanzamt diese vorgelegt haben wolle. Auch seine Verkäuferinnen werden nochmals geschult, sagt der 37-jährige Bäckermeister.

„Die Motivation kann ich gut verstehen, aber die Umsetzung finde ich schwierig; wer betrügen will, wird das auch weiterhin machen“, sagt eine Kundin an der Theke der Wiener Feinbäckerei in der Eisenacher Karlstraße zur Kassenbon-Ausdruck-Pflicht. Dankend lehnt die Kundin das Zettelchen für ihren Einkauf ab, den Verkäuferin Simone Trippner wärmstens anpreist. Trippner blickt zum Boden, wo der Mülleimer steht. Gut zwei Stunden nach Ladenöffnung quillt der Papierkorb über, lauter Bons. „Es wird immer mehr Müll – kaum ein Kunde will den Bon haben“, sagt Kollegin Petra Lippert. Ihrer Ansicht nach gebe es sicher andere Möglichkeiten, schwarze Scharfe aufzuspüren.

Quittungsbelege in einem Imbiss in der Karlstraße von nur einer Stunde. Foto: Norman Meißner

„Ich drängele sie den Leuten auf, aber keiner will sie“, sagt Jens Keller an seinem Imbissstand in der Eisenacher Bummelmeile über die ungeliebten Papierschnipsel. Die Bons verlassen nun automatisch seine Kasse. Er spricht von einer finanziellen Mehrbelastung. Bislang reichte locker eine halbe Bon-Rolle, jetzt seien es zwei am Tag, die direkt in den Gewerbemüll wanderten. Für 70 Rollen muss der selbstständige Unternehmer 40 Euro hinblättern. Auch mehr Druckerbänder benötigt er nun. Bislang reichte ein Band mehr als ein viertel Jahr, jetzt maximal noch einen Monat. „Die Kasse registriert doch trotzdem alles“, kann Jens Keller die Ausdruckpflicht nicht nachvollziehen.

Der Gastwirt der Altdeutschen Bierstube, Hubert Wietzorek, sieht es gelassen. „Für elektronische Registrierkassen gibt es in Deutschland kein Gesetz zur Pflicht – ich führe weiterhin ordnungsgemäß mein Kassenbuch“, erklärt der Kneiper.

Für unnötig hält die Bonpflicht auch eine Blumenverkäuferin des Geschäfts Edelweiß am Marktplatz in Eisenach. „Wer den Bon will, bekommt ihn auch“, sagt sie. Bislang habe sie von ihrer Geschäftsleitung keine Anweisung, ausnahmslos jeden Beleg auszudrucken. „Ich müsste ja alles wegschmeißen“, fährt sie fort.

Die Belegausdrucke weniger Minuten liegen auf der Ladentheke bei Backwarenverkäuferin Simone Trippner in der Wiener Feinbäckerei Heberer in der Karlstraße in Eisenach. Foto: Norman Meißner

Im Schokoladenwarengeschäft Hussel in der Karlstraße verlangten allerhöchstens 20 Prozent die Quittung für ihren süßen Einkauf. Der Rest wird als Müll verbucht. Täglich fülle sich damit ein gelber Sack zur Hälfte. „Wer betrügen will, kassiert mit offener Kasse, dagegen hilft auch die Bonpflicht nicht“, sagt eine Verkäuferin.

Bäckermeister Lutz Koscielsky hat, wenn er nach der Bonpflicht befragt wird, eine eindrucksvolle Zahl parat: „80 Kilometer auf dem Rennsteig – so lang wäre die Papierstrecke, wenn man alle Bons, die in Thüringer Bäckereien in einem Jahr ausgedruckt werden müssen, hintereinander legen würde.“ Aber natürlich seien die Kassen in der Bäckerei in Treffurt und den sieben Filialen so eingestellt, dass sie eben automatisch immer einen Bon ausdrucken. „Wir halten uns selbstverständlich an die neue Regelung“, sagt Kocielsky, auch wenn er diese einen Schildbürgerstreich nennt. Die Reaktion der Kundschaft ist schon am ersten Tag der neuen Regelung eindeutig. „Die meisten lächeln und lehnen den Bon dankend ab. Das hätte die Politik sich und uns ersparen sollen.“

So berichtet es auch Franzisca Lang von der Bäckerei Schnell aus Wutha-Farnroda. Dort und in den Filialen im Erbstromtal sind die Kassen ihren Angaben zufolge alle so ausgerüstet, dass es dem neuen Gesetz genügt. „Wir fragen alle Kunden, ob sie den Bon wollen oder nicht. Aber wer will schon für den Kauf eines Brötchens einen Bon haben?“ Bei den Stammkunden werde sich das schon bald einspielen. Was Franzisca Lang vor allem ärgert ist, dass es sich bei den Bons um Thermopapier handelt, dass nicht einmal im Altpapier entsorgt werden kann, sondern wegen der Beschichtung Sondermüll darstellt.