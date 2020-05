Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der „Neil Young des Ostens“ beschwört den „Erntemond“

Da macht Volker Weimer gemeinsam mit Frau Astrid im neuesten Video in unserer Reihe der „Eisenacher Wohnzimmer Konzerte“ seinem Namen als „Neil Young des Ostens“ alle Ehre. Zusammen spielen und singen sie mit „Harvest Moon“ (Erntemond) wohl eines der schönsten Lieder des großen kanadischen Rock-, Folk und Grunge-Musikers sowie Singer/Songwriters. Dieser startete in der Gruppe „Crosby, Stills, Nash & Young“ seine Weltkarriere und setzte diese später als Solo-Künstler mit gefeierten Platten und gefüllten Stadien fort.

Weimer hat sein breites Repertoire an Neil-Young-Cover-Songs schon einige Male in und um Eisenach vorgestellt, etwa gemeinsam mit „Hangman‘s Coming“ zum 70. Geburtstag von Neil Young Ende 2015. Seit rund sieben Jahren singt und spielt er mit seiner Frau Astrid, die seine musikalische Leidenschaft teilt. Beide haben sich in Ifta in ihrem Wohnhaus einen Probenraum eingerichtet, aus dem sie das Wohnzimmerkonzert senden.

Mit den über die Internetseite dieser Zeitung erreichbaren „Eisenacher Wohnzimmer Konzerten“ wollen wir zeigen, welch großartige Musikerinnen und Musiker es in der Region Eisenach gibt, die vielfach unter den Beschränkungen der Corona-Krise leiden. Die Bandbreite und Qualität zeigt schon jetzt, warum es sich lohnt für den Erhalt dieser Musiklandschaft über die Krise hinaus zu kämpfen.

Wer an den Eisenacher Wohnzimmer-Konzerte teilnehmen möchte, sendet eine E-Mail an: p.rossbach@tlz.de. Hören kann man die Konzerte unter der Homepage dieser Zeitung.