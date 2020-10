Der neue „Ausbildungs-Navi“ für 1300 Schüler

„Ihr werdet hier gebraucht“, ließ Landrat Reinhard Krebs (CDU) die 15 Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Schlossparkschule wissen. Exemplarisch für die anderen Abschlussklassen an 24 Schulen von Stadt und Kreis überreichte er mit Mandy Stub und Gaby Ifland vom Firmenausbildungsverbund (FAV) sowie Wigbert Krauß von der Industrie- und Handelskammer (IHK) die frischen „Ausbildungs-Navis“.

Schon zum 13. Mal gibt es das dicke Buch – natürlich mittlerweile auch digital, mit dem die rund 1300 Schulabgänger des Jahres 2021 auf über 500 Ausbildungs- und duale Studienplätze in der Region hingewiesen werden.

Den jungen Menschen stehe im kommenden Jahr ein wichtiger Einschnitt im Leben bevor. „Da kommt ganz viel Neues auf Sie zu“, so Krebs. Und die derzeitigen Corona-Zeiten zeigten, dass das Leben eben nicht immer fadengerade laufe, sondern mit Überraschungen und Herausforderungen nicht geize. „Aber Sie stehen vor einer positiven Herausforderung, die zu meistern sehr erfüllend sein kann“.

Mit Blick auf die wirtschaftliche Lage in der Region, stellte der Landrat fest, dass auch die Wirtschaft gerade in einer Umbruchphase sei. Die Digitalisierung und der Umbruch in der Automobilindustrie sorgen für einen starken Wandel in nahezu allen Bereichen. „Davor braucht niemand Angst zu haben, Sie werden die Entwicklung in der Zukunft begleiten, befördern und mitgestalten“.

In diesem Jahr werden in Thüringen etwa 16.500 Schulabgänger erwartet, so IHK-Fachmann Wigbert Krauß. Von diesen strebten rund 50 Prozent in eine duale Berufsausbildung. In Thüringen wird mit 9000 Ausbildungsplatzbewerbern gerechnet. Denen stünden rund 15.000 betriebliche Ausbildungsplätze gegenüber.

Der Ausbildungs-Navi gibt auch Informationen zu Fragen der Bewerbung sowie zu Ausbildungs- und Berufsinhalten.