Peter Rossbach über den Andrang in Wald und Stadt.

Der nicht so geheime Geheimtipp

Das waren Völkerwanderungen, die in und rund um Eisenach zu erleben waren. Viele wollten dieses wunderschöne Spätsommer-Wetter noch einmal ausnutzen. Und so trafen sich Touristen, heimische Sonntagsausflügler, Radler und mehr auf den Wanderwegen samt dem ein oder anderen Stau in den Schluchten. Und dazu gesellten sich dann auch noch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die zum „Clean-up-day“ den Müll aus der Landschaft holten.