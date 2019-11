Der Panzerschrankknacker von der Eisenacher Kurstraße

„Gott sei Dank, dass wir nie eine Festnahme hatten und auch nie auf jemanden schießen mussten“, spricht Günter Oßwald über seine schwere Zeit von September 1970 bis Oktober 1971 als 19-jähriger Grenzsoldat am „Antifaschistischen Schutzwall“ in Treffurt. Der Grenzdienst sei in seelischer Hinsicht damals keinesfalls einfach gewesen. „1970 sind wir mächtig vergattert worden, nicht auf Kinder, Frauen, Schwangere, Greise und nicht auf Feindesland zu schießen“, kramt er in seinen Erinnerungen. Eine Kugel sei immer das letzte Mittel, um eine Flucht zu vereiteln. „Der Kompaniechef hat uns immer richtig scharf gemacht – das zeigte bei uns aber keine Wirkung“, grient Günter Oßwald. Noch heute lacht er über seinen inneren Ungehorsam von damals. „Wir hatten die Aufgabe, den Feind in Treffurt für ganze zwei Minuten aufzuhalten, damit man in Erfurt für die Vorbereitung des Rückschlags Zeit hatte“, spricht er über einen der damaligen Befehle.

Schärfsten Schliff und Drill

Zur Grundausbildung zum Militärkraftfahrer erlebt auch er auf dem Harsberg schärfsten Schliff und Drill. Am Ende dieser Schinder-Monate wünscht sich jeder Soldat sehnlichst, in Treffurt eingesetzt zu werden. „Treffurt hatte fünf, sechs Kneipen und viele Mädels“, erzählt Günter Oßwald, der damals zu diesen Glückspilzen gehört. Eins der „vielen Mädels“ erobert sein Herz. „Heilig Abend 1971 haben wir uns verlobt, sonst hätte ich keinen Passierschein für Treffurt bekommen“, fährt Günter Oßwald fort, der aus Mühlhausen stammt. Eigentlich brennt der junge, begeisterte Radsportler darauf, an der Sportschule eine Sportkarriere zu starten, aber wegen seiner Jugendweihe-Absage aufgrund seiner christlichen Erziehung im Elternhaus kam die staatliche Retour-Kutsche in Form der Sportschul-Verweigerung.

Günter Oßwald schmiedet neue Pläne, wird Schmied. Nur wenige Schritte von der Freiheit entfernt, schießen dem Wachsoldaten natürlich Gedanken ans Abhauen in den Kopf. Ernsthaft denkt das junge Paar an ihrem Verlobungsabend darüber nach, rüber zu machen. Damit den Eltern keine Repressalien der Staatsgewalt ereilen, lassen sie die Idee schnell fallen. Günter Oßwald gelingt es immer wieder hartnäckige Anfragen zu Mitgliedschaften in FDJ und SED abzuwehren.

Als Mitglied der DDR-Blockpartei NDPD, der er bis 1989 angehörte, legte man ihm nahe, für den Bezirkstag Erfurt zu kandidieren. „Ich sollte dafür meine Westverwandtschaft abschwören“, sagt er. Er tippt damals auf den Titel der Zeitung „Das Volk“ über dem täglich der Aufruf aus dem Manifest der Kommunistischen Partei „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ druckfrisch prangt und betont: „Meine Verwandten sind auch nur einfache Arbeiter.“ Damit rutscht das Thema ein für alle Mal vom Tisch.

Im Wende-Herbst gehört Günter Oßwald zu einem der ersten, die sich beim Neuen Forum in Mühlhausen engagieren. „Nach dem 18. Oktober 1989, dem Rücktritt von Erich Honecker, wollten wir die DDR noch reformieren“, erzählt er, der seit 1979 selbstständiger Handwerker ist. Er spricht von einer äußerst bewegenden und intensiven Zeit des Umbruchs zwischen dem Honecker-Rücktritt und der Grenzöffnung. Er organisiert zahlreiche Informationsveranstaltungen zu geplanten Reformen.

Am 18. November öffnet sich auch der Grenzzaun bei Treffurt; tags darauf beteiligt sich Günter Oßwald bei der Großdemonstration mit rund 25.000 Menschen auf dem Eisenacher Marktplatz. „Nach der Grenzöffnung ebbten die Reformen der DDR stark ab – viele sprachen fortan nur noch von der Einheit“, erinnert er sich. Zur Briefwahl für das Treffurter Bürgerkomitee, die Wahlhelfer am 9. Dezember im Treffurter Rathaus auszählen, fährt Günter Oßwald knapp hinter Wolfgang Hohnstein und Heinz Grimm mit 85,5 Prozent das drittbeste Ergebnis ein. Das Gremium setzt sich damals unter anderem mit Fragen zu einem smogungefährdeteren Kindergartenstandort, zur Einrichtung eines medizinischen Versorgungszentrums, zu öffentlichen Instandsetzungsmaßnahmen, zu Umweltproblemen und zur Verteilung von Baustoffen auseinander. Mit dem immer stärker wachsenden Willen beiderseits der Grenze zur Deutschen Einheit diskutiert man beim Neuen Forum intensiv über die Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone auf dem Territorium der untergehenden DDR.

Den SPD-Bundespolitiker Egon Bahr ( verstorben 2015), der 1922 in Treffurt zur Welt kam, das damals zum Landkreis Mühlhausen gehört, erlebt Günter Oßwald mehrmals in bewegenden Redeauftritten. Sie bewegen ihn, Sozialdemokrat zu werden; er tritt jedoch vor fünf Jahren aufgrund enttäuschender Parteipolitik wieder aus.

Hinweise für die Zeit nach der Zerschlagung der Konterrevolution

Mit Vertretern des Demokratischen Aufbruchs traut sich Günter Oßwald am 15. oder 16. Januar 1990 in die Stasizentrale an der Kurstraße in Eisenach. Die Eindringlinge knacken Panzerschränke. Günter Oßwald fällt eines der darin gelagerten „Schätze“ – ein mit „Streng geheim!“ deklariertes Fernschreiben – in die Hand und liest: „Nach der Zerschlagung der Konterrevolution sind folgende Personen zu inhaftieren oder zu liquidieren: ….“ Günter Oßwald fällt ein Stein vom Herzen, dass er seinen Namen auf dieser Todesliste nicht entdeckt. Seine Stasiakte fordert er nie an. „Ich hatte Angst vor Enttäuschung, wer aus meinem Umfeld dabei war – ich kann damit leben, dass ich es nicht weiß.“

Günter Oßwald selbst nimmt das Wort „Wende“ damals und auch in seinem heutigen Erzählen über die Wendezeit nicht in den Mund. „Ich habe mich ja nicht gewendet“, begründet er, der nach den Weihnachtsfeiertagen 1989 zu Mühlhausens Kreishandwerksmeister gewählt wird.