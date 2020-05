Der Tango als Lebenströster auch in Corona-Zeiten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Tango als Lebenströster auch in Corona-Zeiten

Wie vielen jungen Eisenachern diese beiden schon die Schönheit der Musik nahegebracht haben, werden Monika Löchner und Gesine Schiller-Hardt vermutlich selbst nicht genau benennen können. Sie gehören seit Jahren zum festen musikpädagogischen Team der Eisenacher Musikschule „Johann Sebastian Bach“, Löchner ist seit 2004 die Leiterin.

Die beiden haben sich für die Eisenacher Wohnzimmer-Konzerte zusammen getan und bieten gleich zwei Stücke von Astor Piazzola (1921-1992) an, es geht in die Welt des Tango. Es sind die Werke „Tanti anni prima“ und „Chau Paris“. Der Argentinier Piazzola hatte es sich zur Aufgabe gemacht, den traditionellen argentinischen Tango, der in den Häfen von Buenos Aires und anderen Städten sein zuhause hatte, weiter zu entwickeln.

Monika Löchner: „Für mich ist die Musik Piazzollas voller Traurigkeit und Melancholie, aber auch so spannend und energiereich, dass sie mein Lebenströster in jeder Situation ist. Tanti anni prima (frei übersetzt: Vor einer langen Zeit) lässt mich daran denken, dass es eine Zeit vor und nach Corona gibt; der Tango Chau Paris stimmt mich optimistisch, diese tolle Stadt doch bald wieder live erleben zu können“.

Wer auch an der Aktion der Eisenacher Wohnzimmer-Konzerte teilnehmen möchte, sendet einfach eine E-Mail an: p.rossbach@tlz.de und bekommt dann alle Informationen zugeschickt, wie es funktioniert.

Hören kann man die Wohnzimmer-Konzerte im Internet unter: www.ta-eisenach.de.