Deutlich umweltfreundlicheren Weg eingeschlagen

Eisenach. Die Wartburg-Brauerei Eisenach verzichten fortan auf die alubedampften Etikett-Papiere auf ihren Flaschen.

„Es sollten keine 0815-Etiketten werden, sie sollten modern und nachhaltiger gegenüber den alten Etiketten sein“, erzählt Juliane Reinhardt über ihren hohen Anspruch, ihren Ansporn und ihr Tun in den vergangenen Wochen.

Die junge Grafikdesignerin gestaltete für die Wartburg-Brauerei Eisenach neben den neuen Flaschen-Etiketten auch ein neues Firmensignet sowie eine neue Internetpräsentation. Mit den neuen Flaschen-Etiketten für das Wartburg-Pils, das Wartburg-Zwickel und das Wartburg-Export schlägt das Eisenacher Unternehmen einen umweltfreundlicheren, nachhaltigeren Weg ein. „Die Etiketten bestehen jetzt aus reinem Papier, wir verzichten auf die alubedampften Papiere“, so Brauereichef Lutz Hoch, der die Werbeagentur „setzepfandt&partner“ mit der Gestaltung beauftragte.

Eine einprägsame Schriftart und im Hintergrund die Wartburg

Juliane Reinhardt verabschiedet sich vom klassischen Etikett, wählt eine einprägsame Schriftart und die Farben Rot, Beige und Schwarz zur Wiedererkennung der jeweiligen Sorte. Eine dezente Illustration der Wartburg im Hintergrund zeigt dem Durstigen, wo das Bier beheimatet ist. „Viele Leute kaufen nach Etikett“, sagt Werbeprofi Arne Setzepfandt, der von einem „spannenden Agenturprojekt“ spricht. Die Etiketten rufen Sammler und Jäger auf den Plan. „Wir haben Anfragen aus der ganzen Welt“, sagt Brauereileiter Thomas Kugel.

Rechtzeitig zum Sommergewinn gelangen die Flaschen in Handel und Gastronomie. Peu à peu gelangen auch die neu gestalteten Gläser zu den Wirten. Für das Rennsteig-Premium-Pils stehe, so Betriebsleiter Eric Hoch, die Design-Überarbeitung kurz vor dem Abschluss.

Alle Hände haben die Brauereimitarbeiter derzeit damit zu tun, um mit Reinigung, Desinfektion und Spülarbeiten die Ausschankwagen für Deutschlands größtes Frühlingsfest aus dem Winterschlaf zu holen. Thomas Kugel freut sich, dass das im Frühjahr 2020 gestartete Eisenacher Wartburg-Zwickl immer mehr gastronomische Einrichtungen im Hahn haben. Inzwischen mache dieses Bier etwa ein Fünftel des Gesamtumsatzes aus.

Auch die Wartburg-Brauerei steht unter hohem Kostendruck. „Malz und Gerste haben sich extrem verteuert – es wird viel damit spekuliert“, so Thomas Kugel. Für Hopfen und Reinigungsmittel zur Flaschensäuberung zogen die Preise kräftig an. „Natriumsulfat kostet das Zehnfache und eine Tonne Malz inzwischen das Dreifache“, gibt Thomas Kugel zu bedenken. Die Fassreinigung erfordert das Natriumsulfat.

„Die Schere ist krasser geworden“, spricht Lutz Hoch die Unterschiede der Verbraucherpreise zwischen Schank- und Fernsehbieren an. Während in der Gastronomie ein 0,3er Glas meist 3,50 Euro kostet, verramschen Brauereikonzerne die 0,5-Liter-Flasche mit Angeboten für 50 Cent. „In anderen Länder ist der Unterschied nicht so groß“, klagt der Brauerchef.

Individualflaschen von Großbrauereien sind oft keine Mehrwegflaschen. Weil der Sortieraufwand hoch ist, gehen sie in die Schmelze statt zurück zur Brauerei. „Die großen Brauereien verkaufen ihre Flaschen zum Pfandpreis von acht Cent und kaufen sich lieber beim Hersteller für vier Cent neue“, zeigt Hoch die Methode auf, um kleine Brauereien unter Druck zu setzen.