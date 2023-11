„Deutsches Requiem“ von Brahms wird in Eisenach aufgeführt

Die Georgenkirche in Eisenach in der Abendstimmung.

Eisenach. Am 19. November in der Eisenacher Georgenkirche.

Am Volkstrauertag, 19. November, wird um 17 Uhr in der Georgenkirche Eisenach das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms aufgeführt. Ausführende sind Mirella Hagen (Sopran), Michael Brieske (Bass), der Bachchor Eisenach sowie das Mitteldeutsche Kammerorchester unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner.

Das „Deutsche Requiem“ ist kein Requiem im herkömmlichen Sinne, denn darunter versteht man eigentlich eine Totenmesse, in der Regel in lateinischer Sprache. Für sein Requiem hat Brahms Texte aus dem Alten und Neuen Testament ausgewählt, bei denen vor allem der Trost im Mittelpunkt steht. Brahms demonstrierte dabei eine enorme Kenntnis der Bibeltexte und Psalmen.

Das „Deutsche Requiem“ ist weniger eine Trauermusik, sondern eine Musik zum Trost derer, „die da Leid tragen“, eine von Ernst, Würde und Zuversicht getragene Musik, nicht für die Toten, sondern für die Lebenden. Es ist eine Musik, die den Schrecken des Todes mit triumphalen Klängen übertönt und eine unbeschreibliche Zuversicht und Hoffnung ausstrahlt.

Das „Deutsche Requiem“ wurde als sechssätziges Werk bereits am Karfreitag, dem 10. April 1868, im Bremer Dom unter der Leitung des Komponisten aufgeführt. Der bei diesem Konzert noch fehlende fünfte Satz wurde erst danach eingefügt. Das vollständige Werk, wie es heute bekannt ist, erlebte seine Uraufführung im Gewandhaus zu Leipzig am 18. Februar 1869.

Eintrittskarten zum Preis (zwischen 8 und 30 Euro je Ticket) gibt es im Vorverkauf unter www.ticketshop-thueringen.de, in der Stadtkirchnerei sowie in allen an den Ticketshop angeschlossenen Vorverkaufsstellen. Restkarten sind am Konzerttag ab 16 Uhr an der Tageskasse erhältlich.