Dicke Luft am Neujahrstag in Eisenach

„Wer zur Verminderung der Feinstaubbelastung beitragen möchte, sollte andere, umweltschonendere Arten nutzen, um das neue Jahr zu feiern. So könnte man, mit gutem Vorsatz nicht mehr zu böllern, gleich ins neue Jahr starten.“ Zu diesem Schluss kommt Gerhard Reiter von der Dualen Hochschule Gera/Eisenach (DHGE) mit Blick auf die Werte, die in der Silvesternacht 2019/2020 in Eisenach und neun weiteren Städten des Freistaates gemessen wurden.

Acht von zehn Messungen über Grenzwert

„An acht der zehn städtischen Messstationen wurden in der Silvesternacht die Tagesgrenzwerte von 50 Mikrogramm deutlich überschritten. Als Verursacher kommen nur die mit Schwarzpulver gefüllten Böller und Raketen in Betracht“, so Reiter in seiner Analyse der Messergebnisse.

Für Eisenach wurde in der Silvesternacht ein Wert von 78 Mikrogramm gemessen, erklärt Reiter: „Soviel Feinstaub wird in der Wartburgstadt sonst in einer ganzen Woche ausgestoßen. Damit liegt Eisenach allerdings noch im Mittelfeld aller Thüringer Messstationen.“

An acht von zehn Messstationen lag die Belastung mit Feinstaub in der Silvesternacht in Eisenach über den Grenzwerten. Foto: Grafik: Andreas Wetzel

Höchstwerte in Nordhausen

Der höchste Wert für ganz Thüringen wurde in Nordhausen mit 154 Mikrogramm gemessen. Das entspricht in etwa der Feinstaubbelastung von zehn durchschnittlichen Tagen insgesamt. In Mühlhausen wurden 122, in Saalfeld 95 gemessen. Jena und Weimar erreichten eine Belastung von 73 Mikrogramm, Gera 65 und Greiz 59 Mikrogramm. Immerhin an zwei Stationen wurde auch an Silvester der Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm nicht überschritten: In Erfurt lag der Wert bei 46 Mikrogramm und in Altenburg bei 38.

Insgesamt sind 35 Überschreitungstage nach der EU-Verordnung pro Jahr zulässig. Damit wurde an vielen Orten in Thüringen schon am ersten Tag des Jahres 2020 ein Überschreitungstag „verbraucht“. Das Umweltbundesamt in Berlin warnt seit Jahren vor den gesundheitlichen Risiken einer hohen Feinstaubbelastung.

Eisenacher Jahreswert in der Norm

Die Auswertung der Werte des kompletten Jahres steht noch aus. Bislang liegen, so Reiter, nur vorläufige Zahlen vor. Und da sieht es eigentlich ganz gut für die Wartburgstadt. So wurde der europäische Jahresgrenzwert von 40 Mikrogramm noch nie überschritten.

Die höchste Belastung mit Stickstoffdioxid ergaben sich anhand der noch vorläufigen Zahlen an der Eisenacher Messstation in den Monaten Februar (23,04 Mikrogramm), Januar (17) und November (13,84/für Dezember liegen noch keine Zahlen vor).

Nasskaltes Wetter lässt Messwerte ansteigen

„Der Anstieg der Messwerte im Herbst und im Winter wird stark durch die Witterung beeinflusst. Bei nasskaltem Wetter kann die verschmutzte Luft nicht so schnell abfließen und sich austauschen“, sagt Reiter. Die niedrigste Belastung gab es Juni (7,7) und Juli (7,32).

Und noch eine Analyse ist interessant: Die niedrigsten Belastungswerte gibt es im Tagesvergleich am Samstag und Sonntag mit 10 und 12 Mikrogramm, während es an den Wochentagen zu Werten zwischen 14,23 und 15,9 kommt. Dafür macht Reiter das höhere Verkehrsaufkommen durch die Fahrten von und zur Arbeit verantwortlich.