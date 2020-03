Die Arbeit in der Werkstatt steht nicht still

In der Werkstatt im Zunfthaus in der Gargasse wird weiter gearbeitet. Eine Etage obendrüber drehen die Blütenfrauen die letzten Blüten. Gut zehn sind an diesem Donnerstagabend da. Die Absage des Festzugs ist für die Blütenfrauen eine herbe Enttäuschung. Seit Spätherbst sitzen sie täglich an dem großen Tisch und drehen ihre Blüten. „Wir freuen uns auf das Fest, wir sitzen doch nicht umsonst hier“, meint eine der Frauen. Für alle sei der Umzug der Lohn für die vielen ehrenamtlichen Stunden, fügt eine andere hinzu. „Es ist für uns ein Höhepunkt, mit durch die Stadt zu fahren und von den vielen Zuschauern begrüßt zu werden.“ Manche von ihnen hat den Eindruck, es wurde bei der Entscheidung, den Umzug abzusagen, mit zweierlei Maß gemessen. Der Kommersch ja, aber der Umzug, so der Tenor unter den Frauen.

Sie wollen sich trotz der Absagen nächste Woche noch einmal treffen, erzählen sie. Für einen Wagen müssen sie noch Blüten drehen, hinzu kommen Blütenzweige.

Frank Gebhardt bringt noch die Schrift am Wagen an. Foto: Katja Schmidberger

Für Claus-Peter Senf liegt das Dilemma woanders. „Von oben kommen die Empfehlungen, entscheiden sollen die anderen“. Aber wer will, fragt er sich, die Verantwortung am Ende übernehmen, wenn der Ernstfall eintritt. Seit Monaten hat er mit Justus Patz einen der Themenwagen aufgebaut. Auf ihm steht sein Orgelnachbau der Georgenkirche. Eigentlich sollte zum Umzug am 21. März Georgenkantor Christian Stötzner dort tatsächlich auf einer elektronischen Orgel spielen. Am Mittwochabend war der Kirchenmusikdirektor noch zum Einspielen ins Zunfthaus gekommen. Nun müssen wohl alle bis 2021 auf Stötzners musikalische Einlage auf einem Umzugswagen warten.

Plaketten behalten Gültigkeit, Kommersch-Karten werden erstattet

Zunftmeister Torsten Daut sagt am Donnerstagabend, dass das Motto „Wir feiern Bachs Geburtstag“ mit ins nächste Jahr genommen wird. Bereits gekaufte Festplaketten behalten ihre Gültigkeit. Am Donnerstag fiel nach einer Sitzung des Vorstandes und des Fördervereins Sommergewinn e.V. als Veranstalter auch die schmerzliche Entscheidung, die beiden Kommerschabende abzusagen. Als Grund nannten Daut und Vorstandsmitglied Nicole Päsler vor allem die Auflagen, die sie als Veranstalter wohl erfüllen müssten, um den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes zur Vermeidung der Ausbreitung des Corona-Virus gerecht zu werden.

Christian Stötzner testete Mittwoch noch die Orgel. Der Musikdirektor war hin und weg, freuten sich die Wagenbauer. Foto: Katja Schmidberger

„Das sind K.-o.-Kriterien für so eine Veranstaltung“, erklärt Daut. Nicht steuerbar ist vor allem der Umstand, dass die genauen Auflagen erst am Dienstag vom Gesundheitsamt des Wartburgkreises bekanntgegeben werden sollten. Aber die Auflagen, die mündlich angedeutet wurden, seien für den Verein nicht zu leisten. Außerdem, meint Päsler als Verantwortliche für den Kommersch, bleibt das Gefühl, dass aufgrund der gesamten Entwicklung die Vorabende nicht so lustig und entspannt wie in den Vorjahren gewesen wären. Zu viele Fragen stellten sich am Ende: Wie reagiert das Publikum? Machen alle Mitwirkenden mit? Man habe lang Argumente ausgetauscht, aber wie Daut sagt: „Uns läuft auch die Zeit weg“. Am Montag hätte der Aufbau in der Halle zwingend beginnen müssen.

Eintrittskarten für die beiden Veranstaltungen am 13. und 14. März können ab dem 16. März an den Stellen zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden. Päsler und Daut berichten, dass es durchaus schon Anrufe gab, die auf die Erstattung des Eintritts verzichten wollen und die Summe gern spenden wollen. Bei den Mitwirkenden, erklärt der Zunftmeister, wolle man abfragen, welche Unkosten sie hatten. Für Vereine wie den Tanzverein oder das Wartburgensemble ist der Kommersch das Ereignis im Jahr. Sie richten ihr Programm danach aus, lassen die Kostüme danach schneidern.

Ausfallen wird nun doch auch die Ausstellung zu den historischen Wagenentwürfen, die ab 16. März in der Foyergalerie der Wartburg-Sparkasse geplant war, sagte der Zunftmeister.

Die erste Meldung der Stadt, dass sämtliche Veranstaltungen wegfallen, machte sich gleich bei Hotels und Pensionen bemerkbar. Anna-Barbara Baszinski von der Pension Mahrets Puppenstube sagt, sie hatte am Mittwoch danach sofort Stornierungen in Größenordnung gehabt. Stornogebühren kann sie nicht erheben, weil der Termin des Umzugs noch zu weit weg ist, auch die Versicherung greife nicht, weil das Corona-Virus nicht als grippeähnliche Erkrankung eingestuft ist. „Eigentlich waren wir ausgebucht“, erzählt sie.

Tourismus-Geschäftsführerin Carola Schumacher hat Nachfragen seit Anfang der Woche gehabt. „Die Rücktrittsfristen und -kosten sind sehr unterschiedlich, vermehrt werden kostenfreie Stornierungen bis kurz vor Reiseantritt angeboten“, erklärt Schumacher. Gastgeber haben also folglich so oder so keinen Schutz, wenn entsprechend lange Stornofristen vereinbart wurden. Hier könnten Unterstützungsmaßnahmen von Stadt und Land erfolgen, fügt die Tourismus-Chefin hinzu.