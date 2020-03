Die beiden CDU-Kreisbände wollen fusionieren

Nun will auch die CDU in der Region Nägel mit Köpfen machen: In zunächst getrennten, dann einer gemeinsamen Sitzung trafen sich die beiden Kreisverbände Eisenach und Wartburgkreis in Creuzburg. Der Zusammenschluss der beiden Kreisverbände soll im zweiten Halbjahr 2020 erfolgen. Beim Kreisverband Wartburgkreis gab es für diesen Beschluss große Zustimmung bei zwei Enthaltungen, bei den Eisenacher Parteikollegen ging es einstimmig zu.

Die beiden Kreisvorsitzenden Christian Hirte und Raymond Walk hatten die Mitglieder zunächst darauf eingestimmt. Schließlich gehe es darum zur Kreistagswahl 2021 in den neuen Gebietsstrukturen (also Kreis und Stadt gemeinsam) mit einer schlagkräftigen Gliederung anzutreten. „Wir wollen die Wahlen mit einem geschlossenen politischen Angebot für die gemeinsame Region angehen. Dazu müssen wir den Bürgern eine gemeinsame Idee mit gemeinsamem politischen Personal anbieten“, so Christian Hirte.

Landrat Reinhard Krebs soll den Wahlerfolg für die CDU im Kreistag sichern

Raymond Walk freute sich „bei Freunden im Kreis zu sein“. Auch er sagte, dass es nur gemeinsam gelingen werde, die starke Region auch weiterhin auf der Erfolgsspur zu halten. Da setzt Walk zur Kreistagswahl auf einen CDU-Erfolg, schließlich habe man vor Ort in Kreistag, Stadt- und Gemeinderäte viele aktive CDU-Mitglieder, die das Vertrauen der Menschen genössen. Der Erfolg sei machbar „mit einem echten Eisenacher, nämlich Landrat Reinhard Krebs, an der Spitze“. Man wolle als starker Stadtverband Eisenach auch im neuen Kreistag stark vertreten sein. Für den noch existierenden Kreisverband war aber noch eine Personalie nötig. Daniel Kircher wurde zum neuen Schatzmeister gewählt.

Krebs selbst erinnerte in der Debatte daran, dass man ja bereits seit Jahren viele Themen gemeinsam mit der Stadt bearbeite. Die Fusion habe nun endgültig Fahrt aufgenommen. Gerade habe der Kreistag einen Grundsatzbeschluss gefasst für den Neubau eines kreislichen Verwaltungsgebäudes in Eisenach. „Das ist ein gutes Zeichen, denn damit rücken der Kreis, insbesondere der Nordkreis, und die Stadt Eisenach noch näher zusammen“, so Krebs.

Natürlich waren auch die Ereignisse der vergangenen Wochen im und rund um den Thüringer Landtag Thema der Versammlung. Dabei stand bei nahezu allen Rednern vor allem das Agieren der Bundes-CDU in heftiger Kritik. Hirte und Walk begründeten noch einmal, warum sich die CDU-Landtagsabgeordneten bei der zweiten Ministerpräsidenten-Wahl enthalten hätten. „Als Christdemokraten können wir keinen linken Ministerpräsidenten wählen“, so Hirte. Zugleich wäre aber eine weitere Hängepartie im Land ohne Regierung für die Menschen in Thüringen unzumutbar gewesen. Die Enthaltung und dei Einigung mit rot-rot-grün auf den sogenannten „Stabilitätsmechanismus“ bedeute aber weder eine Koalition noch eine Tolerierung.

Und noch ein Thema warf die Schatten voraus. Der Eisenacher Kreisverband hatte sich auf Antrag von Andreas Neumann einstimmig für die Unterstützung von Friedrich Merz als neuem Bundesvorsitzenden der CDU in der Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer ausgesprochen. Diese Empfehlung soll auch den Delegierten zum Bundesparteitag im herbst mit mit auf den Werg gegeben werden. Im Kreisverband Wartburgkreis gab es darüber keine Abstimmung. Hirte: „Das entscheiden unsere Delegierten selbst“.