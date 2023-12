Die Christrose als Hoffnungsblume

Pfarrer Rüdiger Stephan aus Nazza zitiert das Christrosen-Lied eines unbekannten Verfassers.

„Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit

draußen in Eis und Schnee.

Und wenn’s in der Winternacht friert und schneit,

das tut der Rose nicht weh.“

Viele Menschen unter uns lieben die Blumen. Da sind Lilien und Orchideen, Chrysanthemen und Astern, Gladiolen und Hyazinthen, Nelken und Rosen. Und in der adventlichen Vorweihnachtszeit kommt eine Blume ganz besonders in den Blickpunkt: die Christrose.

Sie ist kälteerprobt, widerstandsfähig mit ihren wunderschönen weißen Blüten. Die Christrose öffnet sich gerade dann, wenn wir es am wenigsten erwarten, mitten im Winter. Während der dunkelsten Tage des Jahres strahlt sie hell und kämpft sich in freier Natur durch die Schneedecke. So wird sie für uns ein Sinnbild für das Leben. Und indem wir Christrosen kaufen, holen wir uns eine besonders symbolträchtige Pflanze ins Haus. Gerade für Christen ist sie – wie der Name schon sagt – immer zur Weihnachtszeit ein ganz besonderes Geschenk.

„Es grünt eine Hoffnung zur Weihnachtszeit,

drinnen im Herzen still.

Das immer und ewig so schon wie heut’

Frieden werden will.“

Pfarrer Rüdiger Stephan. Foto: Norman Meißner

Welche Hoffnungen tragen die Menschen in ihren Herzen? Es möchten doch Hoffnungen auf Liebe und Nächstenliebe, Verständnis und Versöhnung, Friedfertigkeit und Güte sein. Ohne diese positiven Einstellungen zueinander werden die Herzen der Menschen kalt bleiben und unser gemeinsames Weihnachtsfest eine leere Hülle. So wird nun die Christrose ein Symbol für den inneren und äußeren Frieden, den wir alle so nötig brauchen.

„Christrose, Christrose, Christrose, Christrose,

Blume der Heiligen Nacht!

Christrose, Christrose, Christrose, Christrose,

hast mir die Hoffnung gebracht.“

Christrose – Erlöserblume, so könnten wir sie nennen, weil sie uns auf die Geburt unseres Erlösers Jesus Christus hinweist. Christrose – Hoffnungsblume, so könnte sie heißen, weil sie in einer kalten Welt neuen Mut und Lebenskraft vermittelt, die durch das Christkind uns allen verkündigt worden ist.

„Die Liebe vertreibt meine Einsamkeit.

Mir tut das Herz nicht mehr weh.

Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit

draußen in Eis und Schnee.“

Und das alles aus der Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen, der gerade in dieser dunklen Zeit weiß, wie es vielen Menschen ums Herz ist, die mit Einsamkeit und Erschöpfung ihr Leben fristen, die sich ausgeschlossen und unverstanden fühlen, die ängstlich, hungrig und friedlos ihre Tage verbringen.

Für sie alle blüht die Christrose. Für sie alle ist das Christkind im Stall von Bethlehem geboren. Ein Zeichen der Liebe und des Friedens für diese Welt.