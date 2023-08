Die Eisenacher Wandelhalle in der blauen Stunde

Eisenach. Das Motiv der Eisenacher Wandelhalle hat Fotograf Michael Tomahogh begeistert.

Das Foto von der Eisenacher Wandelhalle in der blauen Stunde, also in der Abenddämmerung, hat uns Michael Tomahogh aus Eisenach zur Veröffentlichung gesendet. Er ist oft mit seiner Kamera in der Umgebung von Eisenach unterwegs, um besondere Orte zu fotografieren. Dazu gehört der Wasserfall in der Ludwigsklamm. Die Wandelhalle aus der Perspektive des Kartausgartens stellt ebenfalls ein sehr ansprechendes Motiv dar. Am Sonnabend, 26. August, wird sie außerdem besonders illuminiert sein. Dann wird zum zweiten Tag des Weinfestes eingeladen mit kulinarischen Genüssen, Livemusik und Kinderanimation. Beginn ist um 14 Uhr und Ende um 1.00 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.