Die ersten Frauen im Eisenacher Gemeinderat

Judy Slivi vom gewerkschaftsnahen Bildungsträger Arbeit und Leben Thüringen gibt zu, dass die Ausstellung zu Frauenwahlrecht und Frauenpolitik, die zurzeit in der Volkshochschule Eisenach zu sehen ist, textlastig ist. Das hat auch damit zu tun, dass zu den Frauen, die vor rund 100 Jahren in die Parlamente gewählt worden sind, nur wenige Fotos überliefert sind. Wie überhaupt die Quellenlage oft dürftig ist.

„In der Geschichtsschreibung sind die ersten Parlamentarierinnen irgendwie untergegangen“, sagt Judy Slivi, die zunächst nur zum Thema im Gothaer Raum geforscht hat. Doch als klar war, dass aus den Rechercheergebnissen eine Wanderausstellung werden sollte, gewann der lokale Aspekt an Bedeutung. Eisenachs Gleichstellungsbeauftragte Ulrike Quentel und das Stadtarchiv haben unterstützt. Für neun Frauen, die in den Gemeinderat Eisenach, in den Landtag von Sachsen-Weimar-Eisenach oder in den Reichstag in Berlin eingezogen sind, wurden biografische Daten zusammen getragen.

Eleonore Siering – hier mit ihrem Mann Fritz, der eine Buchhandlung in der Goldschmiedenstraße hatte – gehörte von 1919 bis 1920 zu den ersten Gemeinderätinnen in Eisenach. Sie war Mitglied der USPD. Foto: Foto:Eisenacher Stadtarchiv

Etliche Frauen gehörten Arbeiterparteien an, so wie Anna Albrecht, geborene Wenzel. Sie war Mitglied der SPD und gründete 1926 im Gasthof „Zum Goldenen Engel“ die erste sozialdemokratische Frauengruppe in Eisenach. Von 1928 bis 1932 gehörte sie dem Eisenacher Gemeinderat an. Wie andere Frauen, die Mandate für die SPD oder KPD hatten, wurde sie von den Nazis verhaftet und kam unter anderem ins Konzentrationslager Ravensbrück.

Nach ihrer Entlassung kehrte Anna Albrecht nach Eisenach zurück und arbeitete mit ihrer Frauengruppe illegal weiter. In der Nachkriegszeit baute sie die Ortsgruppe Eisenach des Demokratischen Frauenbund Deutschland (DFD) mit auf. Von 1946 bis 1950 war sie erneut Stadtverordnete, dann für die SED.

Zu Helene Reinecke ist vergleichsweise viel bekannt, weil sie Lehrerin war und eine offizielle Personalakte hatte. Sie arbeitete als Volksschullehrerin an der Elisabethschule, der heutigen Geschwister-Scholl-Schule und war Vorsitzende des Eisenacher Lehrerinnenvereins. Von 1910 bis 1919 gehörte sie dem Verband für Frauenstimmrecht an. Dieser Verband hatte ab 1911 eine Eisenacher Ortsgruppe, die wiederum 1913 eine Generalversammlung in Eisenach mit 90 Ortsgruppen aus ganz Deutschland ausgerichtet hat. Eisenachs damaliger Oberbürgermeister Hans Schmieder hielt als Gast einen Vortrag und setzte sich für das Frauenwahlrecht ein, was deutschlandweit für großes Aufsehen sorgte, weil es damals noch vehementen Widerstand gab. Erst 1919 konnten Frauen erstmals wählen und gewählt werden. „Es war damals sehr mutig, in die Politik zu gehen“, macht Judy Slivi aufmerksam.

Helene Reinecke gehörte zu den ersten Eisenacher Gemeinderätinnen, sie hatte von 1919 bis 1922 ein Mandat für die Deutsche Demokratische Partei (DDP).

Auch Annemarie Stötzer, geborene von Conta, war eine der ersten Kommunalpolitikerinnen in Eisenach. Von 1919 bis 1924 saß sie für die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) im Gemeinderat. Sie hatte es auf Listenplatz eins geschafft, obwohl ihre Partei von Männern und Anhängern der Monarchie geprägt war. „Die DNVP war auch antisemitisch“, sagt Judy Slivi. Von Annemarie Stötzer sind Wortmeldungen bei den Sitzungen bekannt, so zu Schulgelderlassen, zur Besoldung des Stadtarztes und zur Finanzierung sozialer Einrichtungen.

Die mit Mitteln aus dem Landesprogramm „Denk bunt“ geförderte Ausstellung spannt den Bogen bis in die Gegenwart. Zu erfahren ist etwa, wie viele Frauen heute ihr Wahlrecht wahrnehmen und Mandate im Land- oder im Bundestag haben.

Ausstellung „Nur hundert Jahre – die Aktualität von Frauenwahlrecht und Frauenpolitik“, bis 14. Februar 2021 in der Volkshochschule Eisenach, Schmelzerstraße 19, geöffnet zu den Kurszeiten oder auf Vereinbarung, Telefon 03691/670550.