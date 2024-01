Die Feiertage locken die meisten Gäste in die Ausstellungen

Eisenach Die Museen in Eisenach freuen sich mehrheitlich über steigende Besucherzahlen

„Es war das beste Jahr überhaupt seitdem sich das Museum am jetzigen Standort befindet“, freut sich Matthias Doht, Leiter des Eisenacher Automobilbaumuseums, über einen neuen Besucherrekord von insgesamt 42.078 Gästen, die im Jahr 2023 die Ausstellung an der Friedrich-Naumann-Straße besuchten. Damit übertraf das Museum „automobile welt eisenach“ auch das Lutherjahr 2017, als 40.164 Besucher kamen. In den beiden Jahren danach, den Vor-Corona-Jahren 2018 und 2019, pendelte die Zahl um 39.000 Besucher. „Im Januar und Februar bestand ja noch Maskenpflicht“, begründet Matthias Doht, warum im Jahr 2022 (35.801 Besucher) nicht schon der Rekord aus dem Lutherjahr eingestellt wurde.

Die Museumsräume der Wartburg besuchen 31.016 Gäste mehr als noch im Jahr 2022. Foto: Norman Meißner (me), (nm) / Norman Meißner

„An die Vorcorona-Jahre sind wir noch nicht wieder herangekommen“, kommentiert Bachhausleiter Jörg Hansen die Zahl von 41.475 Besuchern im Jahr 2023 im Museum am Eisenacher Frauenplan. 2019 zählte das Bachhaus knapp 47.000 Gäste. „Die Asiaten sind noch nicht wieder da“, fährt Jörg Hansen fort, der sich mit dem 2023er-Ergebnis dennoch zufrieden zeigt. Das Bachhaus hatte 2023 wie das Automuseum keine Schließtage. „Die Feiertage ist ja die beste Zeit“, fährt der Bachhauschef fort.

Museumsleiter Matthias Doht freut sich 42.078 Besucher im Jahr 2023. Foto: Norman Meißner

Über ein Plus von 23 Prozent an Besuchern gegenüber 2022 freut sich das Lutherhaus. 21.278 Gäste besuchten die Ausstellung zum Reformator. „Allerdings sind das noch 15 Prozent unter den Werten von 2019“, sagt Lutherhaus-Sprecherin Katrin Hausmann. Die Zahl der Teilnehmender an museumspädagogischen Angeboten steigt um knapp 33 Prozent. „Bei den Besucherzahlen ist noch Luft nach oben“, so Direktor Jochen Birkenmeier, „aber angesichts der allgemein schwierigen Lage, gestiegenen Preisen und einer sich erst erholenden touristischen Landschaft weisen alle Indikatoren in die richtige Richtung – besonders freut uns das weiterhin zunehmende Interesse von Familien und jüngeren Besuchern.“

Die Besucherzahl im Reuter-Wagner-Museum ist mit 835 nahezu konstant geblieben. Foto: Norman Meißner (me), (nm) / TLZ

Eisenachs am stärksten frequentierte Ausstellung bleibt das Wartburgmuseum. Von 475.771 Besuchern, die die Wartburg im Jahr 2023 besuchten, kauften sich 270.486 Interessierte Karten für den Museumsrundgang. „Gegenüber 2022 waren 38.052 Besucher mehr ihm Hof und rund 31.016 Gäste mehr in der Ausstellung“, erzählt der Sprecher der Wartburg-Stiftung, Andreas Volkert. Das 2021 im Chauffeurshaus eröffnete Kulturportal besuchten im Vorjahr 24.539 Personen. „Überwiegend kamen Einzelgäste auf die Burg – es fehlen noch die ganzen Reisegruppen“, so Volkert. Die Museumspädagogischen Angebote nutzten 6625 Interessierte. Das ist ein Plus von 2911 gegenüber 2022.

Das Bachhaus am Frauenplan in Eisenach besichtigen 41.475 Besucher im Jahr 2023. Foto: Norman Meißner (me), (nm) / TLZ

In Eisenachs städtischen Einrichtungen des Thüringer Museums liegen die Besucherzahlen aufgrund regulärer Schließzeiten darunter. Während das Stadtschloss mit 677 Gästen mehr im Vergleich zu 2022 auf insgesamt 4573 Besucher im Vorjahr kommt, verliert die Predigerkirche im gleichen Zeitraum 688 Besucher. Die Zahl sinkt dort auf 933 zahlende Gäste. Den Rückgang der Besucherzahlen in der Predigerkirche begründet die Stadt mit der Schließung in der Zeit vom 1. Januar bis 30. September, um die Ausstellung neu zu gestalten. Von 266 möglichen Öffnungstagen war die Predigerkirche an 186 Tagen geschlossen.

Im Teezimmer steigt die Besuchzahl

In der Reuter-Villa ist die Gästezahl nahezu konstant. 835 Besucher kommen 2023, zwei weniger als im Jahr 2022. Das Reuter-Wagner-Museum blieb an 21 regulären Öffnungstagen geschlossen.

Im Teezimmer im Kartausgarten klettert die Zahl von 79 Besuchern (2022) auf 138 im Vorjahr. Dieses Plus erklärt sich durch Veranstaltungen. Insgesamt organisierte das Thüringer Museum 38 Höhepunkte.

Die Eisenacher Predigerkirche des Thüringer Museums wird nach umfangreichen Umbauarbeiten am 1. Oktober2023 feierlich wiedereröffnet. Hartfried Räder betrachtet sich während der Eröffnung die Ausstellungsstücke. Foto: Norman Meißner / Eisenach

Neben zahlreichen Sonderführungen durch Mitarbeiter im Stadtschloss organisierte der Fachdienst Kultur einige Konzerte und Lesungen im Schloss. Als Höhepunkte stuft die Stadt die Festveranstaltungen zum 100. Geburtstag der Ehrenbürgerin Avital Ben-Chorin, zum 70. Jahrestag der Medizinischen Fachschule Eisenach, zum 70. Gründungsjubiläum der Musikschule sowie die Veranstaltungen des Kulturherbstes und das Weihnachtskonzert der Freiwilligen-Agentur ein. Gern hätte das Museum mehr Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche angeboten, was jedoch aus Personalgründen nicht zu realisieren gewesen ist. So bleiben die gut besuchten Veranstaltungen zur Tischkultur sowie die Kinderkulturnacht Ausnahmen. Jahreshöhepunkt des Museums war zweifelsfrei die Wiedereröffnung der Predigerkirche mit erneuerter und modernisierter Ausstellung.