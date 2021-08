Die Freibäder der Wartburgregion verzeichnen eine mäßige Saison

Gerstungens Schwimmmeister Stephan Rudloff konnte Mitte Juni eine Wassertemperatur von 23 Grad messen. Am Mittwoch war der 50. Öffnungstag der Saison; viele kommen nicht mehr hinzu. Andere Freibadsaisons hatten sogar fast doppelt so viele.

Wartburgregion. Die Zahlen der Badbesucher reichen in keinem Freibad der Wartburgregion an die Zahlen der Vorjahre heran.

An die prächtigen Besucherzahlen vergangener Jahre kann kein Freibad der Wartburgregion in dieser Saison anknüpfen. Der Sommer bescherte zu wenig Sonnentage mit Temperaturen über 20 Grad, um Sommerfrischler in die Bäder zu locken.

Eine mäßige Freibadsaison erlebte das Waldbad im Mosbacher Ortsteil der Gemeinde Wutha-Farnroda. Die Wetterentwicklung der letzten Ferienwoche will man noch abwarten, um über das definitive Saisonende zu entscheiden. Foto: Norman Meißner

„Im Juni hatten wir einige zusammenhängende Tage mit warmen Temperaturen, an denen wir voll ausgelastet waren“, erzählt Nicolle Hörmann vom Sportbad „aquaplex“. Trotz der unstabilen Wetterlage kommen täglich Badegäste. „Zum harten Kern gehören 20 bis 30 Schwimmer, die früh um 9 Uhr kommen“, fährt sie fort.

Eisenachs Bad bleibt bis 15. September offen. „Für den 19. September planen wir das Hundeschwimmen, das letztes Jahr ausfiel“, sagt Nicolle Hörmann. Ab Montag, 6. September, startet der Schul- und Vereinsbetrieb in der Schwimmhalle und für die Bevölkerung ab 16. September.

Zur offiziellen Saisoneröffnung im Waldbad Ruhla liefern sich der frühere und der amtierende Bürgermeister von Ruhla, Hans-Joachim Ziegler und Gerald Slotosch (hinten), ein spannendes Duell, das der heutige Fördervereinsvorsitzende Ziegler für sich entscheiden kann. Foto: Norman Meißner

Mit dem Wort „bescheiden“ fast Frank Heidrich vom Freibad Berka-Werra die Saison zusammen. „Die Nächte sind zu kalt, das Wasser hat nur noch 16 bis 17 Grad und es ist windig, da kommt keiner mehr“, sagt der Schwimmmeister. Bereits zum Wochenende werde Berkas Bad geschlossen. In diesem Jahr seien es 15, aber allerhöchstens 20 Badetage gewesen. „An den heißen Tagen waren es bis zu 800 Besucher“, erzählt Frank Heidrich. Auch an kalten Tagen blieb Berkas Bad nicht leer. Einige Abgehärtete drehten täglich ihre Runden.

Mitte Juni feiern Mama Sandra Robus und Papa Stefan Posstner im Waldbad Mosbach den zweiten Geburtstag ihrer Tochter Fiona. Foto: Norman Meißner

Das Ruhlaer Waldbad begrüßte zirka 5000 Badegäste. Nach dem Schwimmbadfest am Freitag werde das Vereinsbad zum Wochenende schließen. „Eigentlich wollten wir bis Ende der Ferien das Bad offen lassen, aber das macht keinen Sinn“, erzählt Eckart Spangenberg vom Waldbad. An den heißen Tagen im Juni zählte er täglich mehr als 300 Besucher. Nur durch das ehrenamtliche Engagement vieler Vereinsmitglieder lasse sich der Badbetrieb aufrechterhalten.

„Es ist deprimierend – die Badmitarbeiter musste ich oft aufbauen, das Bad lebt ja von seinen Besuchern“, sagt Jörg Schlothauer über die schlecht verlaufene Saison im Waldbad Mosbach. Es schließt am 31. August. „7952 Gäste – das ist die schlechteste Schwimmbadsaison seit 2004“, sagt der Bürgermeister.

Für das Freibad in Thal mit Thüringens größter zusammenhängender Wasserfläche steht das Saisonende bereits fest: letzter Tag ist Dienstag, der 31. August. Knapp 5000 Besucher, so der verantwortliche Schwimmmeister Tim Jordan, wurden in dieser Saison im Freibad der Stadt Ruhla gezählt. Nur an einigen Junitagen wurde die Besucher-Marke von 400 übersprungen. „Es waren einfach zu wenige Sonnentage – es waren zwar jeden Tag welche da, aber meist nur Dauerkarteninhaber“, erzählt Schwimmmeisterin Christin Krickhahn. Beide Rettungsschwimmer stemmten die Saison mit einem Kassierer.

Das Sportbad „aquaplex“ in Eisenach in der Katzenaue bleibt bis 15. September offen. Am 19. September ist Hundeschwimmen. Foto: Norman Meißner

Trotz der durch Corona zwei Wochen verspäteten Badöffnung bescherte der Juni Mihlas Freibad etwa 7000 Besucher. Im Juli kommen noch mal knapp 3500 Badegäste hinzu. „Das wird in einem richtigen Sommer an nur einem Wochenende erreicht“, sagt Mihlas Bürgermeister und Vorstand des Freibadfördervereins, Rainer Lämmerhirt. Im August wurden fast 2000 Gäste gezählt.

„Die insgesamt gut 13.000 Badegäste entsprechen der Zahl des letzten Sommers – das bedeutet für unser Bad im zweiten Jahr in Folge größere finanzielle Einbußen“, erzählt er.

Von den geplanten Einnahmen von 55.000 Euro sei man weit entfernt. Sie liegen derzeit bei 33.000 Euro. Die Auslastung des angegliederten Zeltplatzes entspricht etwa der der beiden Vorjahre. „Wenn die Wetterprognose nicht besser wird, werden wir wohl Anfang September schließen, bei günstigerem Wetter erst um den 15. September“, betont der Bürgermeister. Die besucherstärksten Tage erlebte Mihlas Bad Mitte Juni mit mehrfach über 800 Gästen. In den Jahren zuvor konnte oft die Marke von 1000 Badegästen überschritten werden. „Der Zuschussbedarf fürs Bad liegt ohne Reparaturen jährlich bei 120 bis 150.000 Euro, in diesem Jahr kommen noch die fehlenden Einnahmen hinzu“, so Rainer Lämmerhirt.

Gerstungens Bad registriert diese Saison 7000 Gäste. „Normal sind 15.000“, erzählt Gerstungens Hauptamtsleiter Mathias Richter. Bis gestern verzeichnete das Bad 50 Öffnungstage, es gab aber auch schon 94 in einer Saison. Die letzte Ferienwoche bleibe auf jeden Fall noch offen.