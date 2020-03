Die Geheimakten von Buchenau mit gelüftet

Michael Ballhaus, der vor gut drei Jahren starb, war einer der gefragtesten Kameramänner in Hollywood. Unter anderem arbeitete der gebürtige Berliner mit den namhaften US-Regisseuren Martin Scorsese, Wolfgang Petersen, Robert Redford und Francis Ford Coppola für Filme wie „Die fabelhaften Baker Boys“, „Bram Stoker’s Dracula“, „Air Force One“ oder „Wild Wild West“ zusammen. Eisenacher, zumindest Vertreter der älteren Generation, dürften auch seinen Onkel Carl Ballhaus ganz gut kennen. Dieser leitete das Eisenacher Landestheater von 1964 bis zu seinem Tod 1968 als Intendant. Carl Ballhaus spielte beispielsweise im Fritz-Lang-Klassiker „M“ von 1931 oder dem Spielfilmdrama „Der Feuerteufel“ mit Luis Trenker aus dem Jahr 1939. Sein schauspielerisches Können ist auch in einem Film gefragt, der ganz in der Nähe von Eisenach entstand. Der wohl nach wahren Begebenheiten produzierte Defa-Film „Geheimakten Solvay“ beschreibt zu Beginn der 1950er Jahre die Sabotagetätigkeit von Direktor Lütgen in der Soda-Fabrik in Buchenau, die damals noch zum belgischen Großkonzern Solvay gehört. Im Westen flimmert der Streifen nicht über die Leinwände, aber 1953 in dem von den Sowjetkommunisten mitkontrollierten Wien. Carl Ballhaus hatte auch einen Bruder, der ebenfalls Regisseur und Schauspieler war.