Eine neue Tafel im Innenhof des evangelischen Martin-Luther-Gymnasiums in Eisenach gibt Gästen der Stadt nun Auskunft darüber, an welchem historischen Ort in Eisenach sie sich befinden. Schulleiter Thomas Giesa (von links), Fanny Starke, Katharina Stötzner, Sandra Wichmann, Helga Stange und Annette Meyer sind stolz auf das Erreichte.

Die Geschichte der alten Lateinschule in Eisenach erfahren

Eine neue Tafel im Innenhof des evangelischen Martin-Luther-Gymnasiums gibt Gästen der Stadt nun Auskunft darüber, an welchem historischen Ort in Eisenach sie sich befinden. Erklärungen zum Gebäude, aber auch zur Geschichte des Hauses werden darauf gegeben. Das hilft auch Eisenachs Gästeführern, die regelmäßig mit Touristen auch am Martin-Luther-Gymnasium Station machen. Schulleiter Thomas Giesa hat möglich gemacht, dass Führungen jetzt auch im Innenhof Halt machen können.