Da hat der Enkel schon was vom Opa gelernt: Man packt mit an als Bewohner seines Heimatdorfes. Am Sonntag durfte Mario Erdmann (links) als stellvertretender Ortsteilbürgermeister von Wartha-Göringen Philip eine Urkunde überreichen.

Die guten Seelen einer Dorfgemeinschaft

2010 hatte Gisela Büchner (CDU) als Ortsteilbürgermeisterin von Neuenhof-Hörschel zum ersten Mal zu einem Jahresempfang eingeladen. Auch, um auf diese Weise verdienstvolle Bürger zu ehren. Seit zwei Jahren feiert der Eisenacher Doppel-Ortsteil mit Wartha-Göringen zusammen – diesmal in Wartha. Viele Gäste kamen. Gut 50 Menschen hatten sich eingefunden, weil wohl auch das Thema des Festvortrags so manchen Zuhörer berührt haben wird. Ortschronist Martin Seifert hatte einen Vortrag in Wort und Bild zur Schule von Neuenhof zusammengetragen, deren Geschichte bis ins Jahr 1606 zurückreicht.

Beide Ortsteile verbinde nicht nur die räumliche Nähe, wie Büchner erklärte. Inzwischen gibt es ein gemeinsam erarbeitetes gemeindliches Entwicklungskonzept. Mario Erdmann, stellvertretender Ortsteilbürgermeister von Wartha-Göringen, nahm die Ehrungen vor: Philip Erdmann gehört dazu, der im Ort Rasen mäht oder bei Dorffesten hilft, obwohl er noch ein Kind ist. Thomas Moseberg wurde geehrt für die Durchführung des Adventsmarktes sowie Peter Dettmann, der im Dorf einen kaputten Zaun repariert oder woanders aufräumt. Gisela Büchner ehrte für ihre zwei Dörfer Eva-Maria Hildebrandt, die unermüdlich den Müll von den Straßenrändern zwischen den Orten wegräumt und so ein Vorbild für viele ist. Ebenso Silvio Hocke, der bei vielen Gelegenheiten Feste mit Musik und Moderation bereichert. Ausgezeichnet wurde Ernestine Windolph, die Bastelvormittage für Kinder gestaltet. Eine Urkunde und eine Aufmerksamkeit erhielt auch Fabian Weghenkel, der dafür sorgt, dass es in Neuenhof blüht und grünt; Gerhard Baum, der nicht nur der Feuerwehr sein Herz verschrieben hat, sondern zahlreiche Bänke in der Natur zum Ausruhen baute; und Manfred Kaiser, der als Ortschronist von Hörschel bis heute aufschreibt, was die Orte, vor allem aber die Menschen in Hörschel bewegt.