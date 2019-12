Die Heimatpflege im Wartburgkreis als besonderes Ehrenamt

Christina Reißig ist die neue Kreisheimatpflegerin des Wartburgkreises. Landrat Reinhard Krebs (CDU) berief die Schönauerin zu Beginn der Kreistagssitzung in Bad Salzungen in das Ehrenamt.

Zuvor hatte der Tiefenorter Rudolf Funk dieses interessante und abwechslungsreiche Ehrenamt inne. Der Kreisheimatpfleger wird vom Kreistag des Wartburgkreises immer für vier Jahre berufen. Der 76-jährige geht nun in den Ruhestand. Zwölf Jahre leitete er die Geschicke der über 70 Ortschronisten im gesamten Wartburgkreis in einem gut funktionierenden Netzwerk, „das Rudolf Funk in immer guter Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern, wie etwa dem Heimatbund Thüringen, der Bürgerstiftung Wartburgkreis, aber auch mit den Schulen der Region aufgebaut hat“, so Krebs.

Vater des Arbeitskreisesfür Grenzmuseen

Der studierte Germanist und Historiker Funk, arbeitete als Moderator beim Radio und später als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Museumsverband Thüringen. Er betreute Museen und gründete nach der Wende einen Arbeitskreis für Grenzmuseen. Anstatt in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen, nutzte Rudolf Funk seine, über die vielen Jahre aufgebauten Kontakte und brachte diese in die Arbeit als ehrenamtlicher Kreisheimatpfleger ein.

Sein Aufgabengebiet war umfassend und abwechslungsreich: er organisierte jährliche Exkursionen mit den Ortschronisten und zahlreiche (Wander-) Ausstellungen, die sich, lokal verortet, mit wichtigen Ereignissen der deutschen Geschichte auseinandersetzten (zum Beispiel die Reichspogromnacht 1938, die Grenzöffnung, 500 Jahre Reformation, 25 und 30 Jahre Mauerfall).

Bekannt auch alsoberste Backfrau in Schönau

Mit der Nachfolgeregelung zeigt sich der Landrat sehr zufrieden: „Christina Reißig ist durch ihren großen Einsatz, vielen Menschen in der Region schon lange gut bekannt.“ Sie engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in unterschiedlichen Vereinen mit Schwerpunkt Wandern, Natur- und Umweltschutz, Heimat- und Ortsgeschichte sowie der Traditions- und Brauchtumspflege – etwa als Vereinsvorsitzende der Schönauer Backfrauen.

Seit über 20 Jahren arbeitet sie aktiv als Landespressewartin im Thüringer Waldverband. Sie war federführend am Aufbau des Hörselbergmuseums beteiligt und arbeitete aktiv als Koordinatorin beim Aufbau des Projektes „Lutherweg in Thüringen“ mit. Seit fast fünf Jahren leitet sie den Verlag ihres verstorbenen Mannes, den Heimatverlag Hörselberg und gibt die Heimatzeitung „Hörselbergbote“ heraus.

Fachliche Betreuungder Ortschronisten

Christina Reißig ist in den verschiedensten Netzwerken der Traditions- und Brauchtumspflege organisiert, und bringt so beste Voraussetzungen mit, um die Arbeit des bisherigen Kreisheimatpflegers erfolgreich fortzusetzen. Die Aufgaben der Kreisheimatpflegerin bestehen weiterhin in der fachlichen Betreuung und Weiterbildung der Ortschronisten, der Planung und Durchführung von Veranstaltungen mit geschichtlichem Hintergrund sowie der Dokumentation und Publikation von Arbeits- und Forschungsergebnissen.

Krebs: „Die Geschichte unserer Heimat zu kennen und zu bewahren, ist für unsere Identität als Region immens wichtig. Unsere Ortschronisten und Heimatpfleger im Landkreis leisten eine überaus wichtige Arbeit. Ich bin froh, dass das Amt des Kreisheimatpflegers so gut besetzt werden konnte“.