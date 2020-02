„Die Nerven liegen blank – das Land ist in Ausnahmezustand“

Das Coronavirus hält China weiter in Atem. Die von den chinesischen Behörden registrierten Verdachtsfälle schnellen weiter in die Höhe. Auch die Zahlen nachgewiesener Todesopfer durch das Coronavirus steigen dramatisch. „250 Tote in 24 Stunden ist schon eine Hausnummer“, sagt der ehemalige Eisenacher Danny Stötzer, dessen Sorgen durch die Corona-Virus-Epidemie weiter anschwellen. „Die Lage ist hier ziemlich am Ar… – die Nerven liegen blank – das ganze Land ist in Ausnahmezustand“, sagt der in Hongkong und in Shanghai tätige Unternehmer, der sich 2006 die Volksrepublik China als neue Wahlheimat aussuchte. „Die Realität ist vielleicht noch nicht bedrohlich, aber äußerst hysterisch und wenig lustig“, meint Danny Stötzer.

Mit einer Handy-App informiert Chinas Zentralregierung über die genauen Zahlen der Virus-Epedemie. Die rote Zahl zeigt die Zahl der Infizierten, die gelbe der Verdachtsfälle, die grüne der Geheilten und die schwarze der Todesfälle. Die kleinen Zahlen darüber sind die Veränderungen zum Vortag. Foto: Danny Stötzer

Die Angst vor Ansteckung lässt im Reich der Mitte weiterhin keinen geregelten Alltag zu. Die von der chinesischen Zentralregierung getroffenen Präventionsmaßnahmen dauern auf jeden Fall noch weit bis in den März hinein. Einige Quellen sprechen bereits von einem Ausnahmezustand, der bis in den Mai reichen werde. „In dieser Hinsicht leistet China Unglaubliches, um die Sicherheit zu stabilisieren und eine Weiterverbreitung einzudämmen“, sagt Christa Hoffmann. Die inzwischen pensionierte Sozialkunde-Lehrerin des Ernst-Abbe-Gymnasiums Eisenach steht mit ihrem ehemaligen Schüler im regen Austausch zur aktuellen Situation.

Das ewige Verbleiben in den eigenen vier Wänden ist für ihn und seine Familie zunehmend zermürbend. Einen Schritt auf die Straßen von Shanghai setzt der ehemalige Eisenacher nur, wenn es sich absolut nicht mehr vermeiden lässt, wie beispielsweise der Supermarktbesuch oder unaufschiebbare Erledigungen in der Firma. Ein solcher Kurzausflug bescherte ihm am Donnerstag ein ganzes Dutzend an Kontrollen, bei denen zwölf Mal seine Temperatur gescannt wurde.

Zu Hauptverkehrszeit sind auf Shanghais Straßen derzeit keine Autos zu finden. Foto: Danny Stötzer

„Alle Unternehmen in Shanghai mussten jetzt detaillierte Berichte über jeden Mitarbeiter, dessen Aufenthalt und seine Körpertemperatur abgeben“, sagt Danny Stötzer. Jeder, der in Shanghai ein Bürogebäude betreten möchte, muss auch dort arbeiten. Eine eigene WeChat In-App legimitiert den Zutritt. Die Messung der Körpertemperatur muss jeder beim Betreten über sich ergehen lassen. „Innerhalb des Gebäudes besteht zu 100 Prozent Maskenzwang – das wird streng kontrolliert“, erzählt der ehemalige Eisenacher. Heizungen, die über Klimaanlage funktionieren, dürfen nicht in Betrieb genommen werden. Sämtliche Fenster von Arbeitsräumen, in denen sich Personen aufhalten, sind permanent geöffnet zu halten. „Bei acht Grad Celsius und Dauerregen ist das keine Witterung, bei der gearbeitet werden kann und wenn sich meine Leute die richtige Grippe holen, ist mir auch nicht geholfen“, meint der ehemalige freie Mitarbeiter für unsere Zeitung.

Ohne Schutzmaske darf kein Supermarkt betreten werden. Foto: Danny Stötzer

Danny Stötzer muss seinen 15 Angestellten vollen Lohn fortzahlen, obwohl keine Ware produziert wird und er nichts ausliefern kann. Ein jetzt aufgelegtes Konjunkturprogramm von 57 Milliarden US-Dollar bringe zwar steuerliche Erleichterungen, aber ohne Produktion helfe auch dies nicht. „Für mich geht es ums Überleben des Unternehmens.“

Die Küstenstadt am Ostchinesischen Meer gleicht derzeit einer Geisterstadt. Außer Supermärkte sind sämtliche Läden und Shoppingmalls geschlossen. Begegnen sich Personen auf der Straße macht man einen großen Bogen umeinander. Inzwischen werde auch für Shanghai ein strenges Ausgangsverbot in Betracht gezogen, das jeweils nur einem Familienmitglied einen maximal zweistündigen Ausgang am Tag erlaube. „Die einzige, die sich über die Situation freut, ist unsere zweijährige Tochter, weil Mama und Papa den ganzen Tag für sie da sind“, erzählt Danny Stötzer. Da sämtliche Schulen geschlossen sind, muss seine Frau als Lehrerin ihren Schülern die Aufgaben über das Internet verschicken und kontrollieren.

Viele öffentliche Gebäude sind in Shanghai abgeriegelt. Foto: Danny Stötzer

Chinas Zentralregierung erlaubt Unternehmen zwar die Arbeit, aber nur mit Green Pass. „In stark betroffenen Corona-Gebieten gibt es überhaupt keine Pässe – in sechs von 32 Provinzen“, schildert er weiter die angespannte Lage. Ein anderer Green Pass sei erforderlich, um die Erlaubnis zu besitzen, dass produzierte Ware das jeweilige Unternehmen auch verlassen darf. Einen weiteren Green Pass braucht, wer Ware von einer Stadt in eine andere transportieren will. Aktuell besäßen nur drei Logistik-Unternehmen in Shanghai einen solchen Transport-Green-Pass.

Besuchte ein Mitarbeiter seit dem 15. Januar eine andere Stadt des chinesischen Festlandes, muss dieser eine ganze Woche in seinem Apartment in Selbst-Quarantäne verharren. „Dies wird vom Nachbarschaftskomitee streng überwacht“, erzählt der Eisenacher Auswanderer. Diese Komitees geben auch Atemschutzmasken an die Bevölkerung in den Wohngebieten aus. Inzwischen komme es dabei immer öfter zu Engpässen.