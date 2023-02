Millimeterarbeit: Mittels Kran werden die Holzfertigteile für den Ausbau der DRK-Rettungswache an der Mühlhäuser Straße in Eisenach von Mitarbeitern der hiesigen Zimmerei Marko Hunstock auf das Gebäude gehievt.

Die Rettungswache in Eisenach wird größer: Schwere Millimeterarbeit und am Seil gesichert

Eisenach. Spektakuläre Szenen gab es am Freitag bei der Erweiterung der DRK-Rettungswache in Eisenach. Die Bauweise ist im mitteldeutschen Raum noch wenig vertreten.

Millimeterarbeit leistete am Freitag die Mannschaft des Zimmereibetriebes von Marko Hunstock beim Erweiterungsbau der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an der Mühlhäuser Straße in Eisenach.

Mittels Kran wurden die in Österreich gefertigten Brettstapelholzelemente in die richtige Position gebracht und per Hand befestigt. Der Wind spielte dabei vor allem für den Kranführer eine wichtige Rolle.

In Österreich ist das Bauen mit Schichtholzteilen gang und gäbe, im mitteldeutschen Raum ein Novum, sagt Projektleiter Michael Salzmann. Deshalb sind die Preise dafür hierzulande auch noch etwas höher als in Österreich.

Aufstockung wird bei vollem Betrieb durchgeführt

Zimmerermeister Marko Hunstock und Alwine Fey. Die Bauingenieurwesen-Studentin aus Ifta sammelt in der Firma praktische Erfahrungen . Foto: Jensen Zlotowicz

Für den Falkener Zimmermeister Hunstock und sein Team ist es das erste Projekt dieser Art, eine Herausforderung, die aber gut von der Hand geht. Die Mannschaft, die auf dem Dach nur mit persönlicher Seilsicherung arbeiten kann, funktioniert. Muss sie auch, denn der Fertigstellungstermin im Mai drückt. Die Aufstockung der Rettungswache um eine Etage in dieser Ausführung geschieht bei vollem Geschäftsbetrieb. Rettungsdienst mit Krankentransport, Notarztaufenthaltsbereiche sowie Ehrenamt und Katastrophenschutz sind dort verortet. Durch die Brettstapelbauweise ist ein Bauen im Betrieb überhaupt erst möglich, sagt Salzmann.

Das ursprüngliche Gebäude aus typischen DDR-Fertigplatten aus den 1970er-Jahren ist ein Schwarzbau für die damalige Kampfgruppe, sagt Salzmann. Die Bauunterlagen befanden sich deshalb bei der SED-Kreisleitung und nicht im Bauamt. Eine heiße Geschichte der Vergangenheit bei kühlen Temperaturen.

Die Oberflächen der Innenwände sind mit der Montage fertig, müssen nicht tapeziert oder gemalert werden. Die Außenwand bekommt eine Dämmung. So beschreitet das DRK bauliches Neuland. In dieser schnellen und ökologischen Bauweise werde qualitätsgerecht gebaut. Der urbane Raum wird verdichtet und nicht zersiedelt.

Für das Projekt fließt kein Fördergeld. Der DRK-Kreisverband stemmt es aus eigener Kraft. Der Bau mit Brettschichtholz ist auch unter diesem Aspekt günstig, für das schnelle Bauen sowieso. Hunstock hatte für das Projekt auch die Firma Pollmeier um Furnierschichtholz angefragt. Allerdings hatte das Creuzburger Unternehmen im vergangenen Jahr nicht liefern können.

Am kommenden Freitag, 24. Februar soll an der Mühlhäuser Straße Richtfest gefeiert werden.