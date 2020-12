Bosch-Mitarbeiterin Claudia Dießler und der Objektleiter der Bosch-Betriebsfeuerwehr Walter Wegner übergeben die Päckchen der Bosch-Mitarbeiter an Mitarbeiter der Stadtverwaltung Eisenach, die flugs ausschwirren, um die Geschenke bei den bedürftigen Kindern Eisenach zu verteilen.

Die Schar der Wunschpaten wächst in Eisenach weiter

Die Ausgabe der Weihnachtsgeschenke gelingt dem Weihnachtsmann mit seinem Rentierschlitten bei so vielen, sehnsüchtig dreinblickenden Kinderaugen nicht allein – auch nicht in Eisenach. Der Geschenkeverteile mit Rauschebart und Rotrock erfährt bei seinen Botengängen in der Wartburgstadt jetzt tatkräftige Unterstützung – durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Robert Bosch Fahrzeugelektrik Eisenach GmbH sowie durch ein kleines Feuerwehrauto.