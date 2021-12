Die Stimme der Menschlichkeit – die Stimme des Herzens

Eisenach. Grundlehrgang „Psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene“ führt in Eisenach für neun ehrenamtlich interessierte Menschen zum Erfolg.

„Es ist wohl das Helfersyndrom – irgendwann gehe ich in Rente und möchte dann noch etwas Sinnvolles machen“, verrät Jens Müller seine Beweggründe, warum er seit dem Sommer viele Wochenenden für den Grundlehrgang „Psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene“ opfert. Ähnlich geht es auch der Kursteilnehmerin Eirene Beck. „Keiner hat es verdient, in extremen Notsituationen hilflos allein zu sein“, betont die junge Frau. Psychische Extremsituationen anderer Menschen erlebt Dagmar Jäckel in zurückliegender Zeit vielfach. „Als Ärztin habe ich schon oft Todesnachrichten überbringen müssen – mir fällt dann eine unheimliche Last ab, wenn ich weiß, dass jemand da ist, der den Hinterbliebenen in seiner Not kompetent weiter betreut“, erklärt Dagmar Jäckel.

Die drei gehören zu insgesamt neun Freiwilligen, die die 80 Unterrichtseinheiten umfassende Ausbildung zum Notfallseelsorger jetzt erfolgreich meisterten. Johannes Wolf, Leiter des in zurückliegender Zeit auf 13 Mitglieder geschrumpften Teams Notfallseelsorge Eisenach, freut sich nun über den stattlichen Zuwachs. Seit 1996 besteht das Team Eisenach in Trägerschaft des Kirchenkreises Eisenach-Gerstungen. „Zwei Leute warten bereits auf den nächsten Kurs“, freut sich der Teamleiter.

Während der 80 Unterrichtseinheiten vertiefen sich die Teilnehmer intensiv in die Grundlagen der Psychologie, in verschiedene Kulturen und Glaubensrichtungen, in Psychiatrie, Psychotherapie und Psychohygiene, in Suizid, in Intervention und Einsatzindikation sowie in rechtliche Grundlagen der seelsorgerischen Betreuung. Notsituationen trainieren die Kursteilnehmer immer wieder gegenseitig in Rollenspielen. Der geprobte Ernstfall nehme die Scheu, in eine Notsituation zu treten und diese mit Ruhe zu meistern.

„Ich habe alle Hochachtung vor ihnen – sie laden sich eine enorme Belastung obendrauf zu Alltag und Beruf“, dankt Superintendent Ralf-Peter Fuchs den Teilnehmern während der kleinen Feierstunde am Tag des Ehrenamtes zum erfolgreichen Kursabschluss. Wenn ein Anruf kommt, so der Superintendent, wisse man noch nicht, welche Situation oder Großschadenslage im nächsten Moment auf den Seelsorger hereinplatzt. Es brauche Bereitschaft und Kenntnisse, aber vor allem Interesse anderen Leuten helfen zu wollen. „Sie sind die Stimme der Menschlichkeit – die Stimme des Herzens“, fährt Ralf-Peter Fuchs anerkennend fort.

Er und Johannes Wolf zeigen sich während der Übergabe der Befähigungsurkunden beeindruckt, mit welch Professionalität, Engagement, Einfühlungsvermögen und Ausdauer Anja Rödiger-Erdmann, Koordinatorin der Landeszentralstelle für psychosoziale und seelsorgerliche Notfallversorgung, und Sabine Köhler, Leiterin der Notfallseelsorge Jena, die vielen Kurswochenenden in Eisenach begleiteten. Johannes Wolf rechnet es den beiden Damen hoch an, wie sehr sie in den Kursteilnehmern das Feuer brennendsten Interesses für teils sehr traurige und trockene Themen entfachten.

Seelsorgerische Begleitung fordert meist Polizei und Feuerwehr an. Bei privaten Konfliktlagen können sich Betroffene an die Rettungsleitstelle (Tel. EA 7220), an Johannes Wolf (0176 - 88 250 465) oder an Gunter Krauße (EA 75 273) wenden.