Die Zauberinnen: Diesen Tag hat Bubi wörtlich genommen

Susanne Krauß schreibt über den Weltflüchtlingstag am 20. Juni.

Es mag verrückt klingen, aber als ich den Weltflüchtlingstag zum Gegenstand meiner Kolumne machen will und über einen passenden Einstieg nachdenke, scheppert es auf der Terrasse, maunzt, faucht und flattert. Nachbars Kater hat unseren Vogelkäfig vom Tisch gerissen, dabei ist das Türchen nun sperrangelweit offen – welch eine Verlockung für seinen australischen Bewohner! Bubis Bauer steht bei schönem Wetter draußen, hat Licht, Luft und Sonne und unser kleiner Exot kommuniziert sichtlich gern und ausdauernd mit den einheimischen Vögeln.

Nun flüchtet der Wellensittich aus Angst vor dem Tiger, fliegt erstmal in die Freiheit und sitzt gut sichtbar im Fliederbaum, von wo aus er uns fröhlich anzirpt. Dann dreht der Himmelblaue eine Runde ums Haus, setzt sich wieder auf den Baum vorm Fenster, zwitschert fröhlich mit der anwesenden Vogelschar um die Wette. Man könnte meinen, er ist glücklich, da er trotz aller Lockrufe meiner Tochter, ihrer Versprechungen und Futterangebote nicht zurück in den Käfig will.

Wie ist das in einem fremden Land?

Derweil muss ich, wider die Sorge um Bubis künftiges Wohlergehen, meinen Kindern und mir seine Freiheit irgendwie schönreden: Er genießt nun eben das neu gewonnene freie, scheinbar grenzenlose Leben, kann zum ersten Mal seine Flugkünste unter Beweis stellen, wird wohl viele Thüringer Vögel kennenlernen, ihnen vielleicht von Australien berichten.

Angesichts der grundlegenden Dramatik ist diese Geschichte für mich, vor allem aber für die Kinder ein kleines bisschen tröstlich. Passend zum Weltflüchtlingstag lässt sie mich aber auch über die Ambivalenz von Flucht aus der Heimat, und sei sie auch noch so unbefriedigend, in ein fremdes, weitgehend unbekanntes Land nachdenken.

Das Glück, in Frieden leben zu können

Wenn ich meine Tochter morgens zur Schule bringe, sehen wir die geflüchteten Kinder vor ihrer Gemeinschaftsunterkunft in der Ernst-Thälmann-Straße. Sie spielen sorglos Ball, freuen sich und lachen. Sie haben Schreckliches erlebt, hatten aber dennoch Glück, in ein Land flüchten zu können, das sie beschützt, so lange in Ihrer Heimat Krieg und Chaos herrschen. Im gleichen Moment schätze ich unsere eigene Situation, mit meiner Familie in Frieden leben zu dürfen, umso mehr und umso höher.

Eisenach wird bunter

Auch wenn wir zugegebenermaßen nicht immer so restlos zufrieden sind, sollten wir uns stets unserer eigenen Abhängigkeiten von jedweden fremden, globalen, natürlichen, klimatischen Entwicklungen bewusst sein. Unsere Lebensqualität ist nicht für ewig in Stein gemeißelt.

Also treten wir an zu einem sinnvollen und ja doch auch nicht völlig uneigennützigen Perspektivwechsel, sehen das konstruktiv Machbarbare, real Erfolgversprechende: Deutschland, Thüringen und klar, auch Eisenach, werden durch Menschen aus anderen Ländern und Kulturen immer bunter… und damit meine ich nicht etwa nur kulinarische Delikatessen oder großartige Musik, sondern auch die türkischen Kollegen im Betrieb, die freundliche Krankenschwester aus Syrien, den Bäcker aus dem Irak, die ukrainische Lehrerin… und deren vielgestaltige und vor allem lehrreiche Geschichten aus aller Welt, die ja doch nur die eine ist.