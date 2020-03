Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diesmal wieder mit Kinderprinzenpaar

Die Tüngedaer Prinzengarde bewies am vergangenen Samstagabend, was sie zu bieten hat: Neben ihrem Gardetanz verführten sie die rund 150 Gäste auch mit ihrer reizenden Christina, getanzt von Adrian Trübenbach, in die Welt des glamourösen Burlesque. Richtig erotisch wurde es noch einmal beim Männerballett. Zu dem Song „Sexy and i know it“ setzten die Herren in markanten Leoprint-Bodys sich in Szene. Das Männerballett wurde vergangenes Jahr nach einer über zehnjährigen Pause durch junge Dorfbewohner neu gegründet. Zudem bewies das Ballett, dass auch ältere Leute noch kräftig das Tanzbein schwingen können. Der Tanz der kleinen Tanzgruppe brachte den ganzen Saal in der Gaststätte „Zur Rose“ in Rock‘n‘Roll Stimmung. Der Tüngedaer Carneval Verein überzeugte nicht nur mit seinen Tänzen, auch die Büttenreden konnten sich sehen lassen. So schlüpfte Jens Schietzhold in verschiedene Rollen, mit welchen er alle Anwesenden zum Schmunzeln brachte. Auch die lustigen Geschichten aus dem Dorfleben durften natürlich nicht fehlen. Dass man mit elf Jahren ein komplettes Publikum zum Lachen bringen kann, bewies Jason Roßdeutscher, er erzählte unter anderem Witze aus dem täglichen Schulleben. Zum Abschluss wurde mit dem Hit „Macarena“ die Stimmung im Saal noch einmal richtig angeheizt. Blickfang des Abends waren Josy Mörstedt und Jonas Roßdeutscher, das diesjährige Prinzenpaar des TCV, sowie Leonie und Benno, die diesmal als Kinder-Prinzenpaar fungierten. Auch diese Position gab es in dieser närrischen Saison seit vielen Jahren das erste Mal wieder. Moderiert wurde das Programm von Julian Walter. Musikalisch begleitet wurde der Abend von der Band Nightlife aus Arnstadt.

Die Tüngedaer feiern traditionell erst am Wochenende nach Aschermittwoch, weil die Behringer Narren immer zuvor ihre Veranstaltungen haben. Da sich beide Vereine besuchen und auch keine Gäste wegnehmen wollen, findet der Fasching im Nachbarort eben später statt. je