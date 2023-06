Digitale Angebote der Stadtbibliothek Eisenach

Besucher in der Stadtbibliothek Eisenach können digitale Angebote testen. (Symbolbild)

Eisenach. Die Stadtbibliothek Eisenach lädt ein, ihre digitalen Angebote zu testen. Kinder und Senioren sind eingeladen.

Die Stadtbibliothek Eisenach beteiligt sich zum zweiten Mal am bundesweiten Digitaltag. Am Freitag, 16. Juni, können Besucherinnen und Besucher in der Bibliothek die Welt der digitalen Medien entdecken und erleben. Ein Angebot ist für Kinder und eines für Senioren.

Eine 3. Klasse der Jakobschule ist am Vormittag eingeladen. Die Mädchen und Jungen können an verschiedenen Stationen Mitmach-Angebote zum breiten Themenspektrum MINT testen und Lernroboter ausprobieren.

Von 14 bis 16 Uhr erfahren Senioren, wie es sich anfühlt, durch eine VR-Brille zu schauen, welche Vorteile ein „DAISY-Player“ bietet oder wie die Onleihe funktioniert. Liane Borchardt und Muriel-Lea Fischer stellen die verschiedenen digitalen Angebote der Eisenacher Bibliothek vor.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder am Digitaltag teilnehmen können und unseren Besucherinnen und Besuchern die digitale Welt näherbringen dürfen“, sagt Bibliotheksleiterin Annette Brunner.

Der Digitaltag wurde im Jahr 2017 ins Leben gerufen und findet seitdem jährlich statt. Ziel der Veranstaltung ist es, die Menschen für die Chancen und Herausforderungen der digitalen Welt zu sensibilisieren.