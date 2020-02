Digitaler Parkschein verursacht keine Zusatzkosten

Autofahrer in Eisenach können die seit Januar verteuerten Parkgebühren auch per Smartphone bezahlen. An den Parkscheinautomaten gibt es die Informationen über die Partner der Stadtverwaltung – für den einen oder anderen Nutzer ist das mitunter schwer durchschaubar, weil es verschiedene Partner gibt. Aber welcher ist der richtige? Womit sind keine (versteckten) Zusatzkosten verbunden?

Ein Kooperationspartner in Eisenach ist die Plattform Smartparking. Über die App „Parkster“ lösen Autofahrer dabei ihren digitalen Parkschein ohne Zusatzgebühren, betont das Unternehmen.

Handy-Parken hat viele Vorteile: Es schützt vor Strafzetteln, denn die Parkzeit lässt sich von unterwegs aus verlängern. Andersherum sparen Autofahrer Parkgebühren, indem sie den Parkvorgang beenden, sobald sie zurück an ihrem Fahrzeug sind. „Sowohl der Download als auch die private Nutzung der Parkster-App sind für den Autofahrer kostenlos. Er bezahlt also immer das Gleiche wie am Parkautomaten“, sagt Patrik Lundberg, Geschäftsführer der Parkster GmbH. „Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem fairen Konzept ohne versteckte Zusatzkosten in Eisenach erfolgreich werden.“

Bezahlen auf monatliche Sammelrechnung

So funktioniert Parkster: Der Autofahrer lädt die App für Android oder iOS herunter und registriert sich einmalig. Für den digitalen Parkschein wählt er den Parkplatz in der App aus und gibt Parkdauer und Kennzeichen ein. Bezahlt wird auf monatliche Sammelrechnung oder mit Kreditkarte. Die Eingabe sensibler Kontodaten in der App ist nicht erforderlich. Einmal installiert, kann der Autofahrer die App nicht nur in Eisenach, sondern auf jedem Parkster-Parkplatz in Deutschland nutzen.

Schwarzparken lohnt nicht. Das Ordnungsamt erhält alle über die Parkster-App gelösten Parkscheine auf seine Kontrollgeräte. Ordnungsamtsmitarbeiter auf Knöllchen-Tour sehen bei jedem Fahrzeug sofort, ob ein Ticket gelöst wurde und ob es gültig ist.