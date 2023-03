Diskussionen zwischen blauem Dunst und Alkoholrausch: Eisenacher Schüler besuchen Suchtberatung

Eisenach. Rund 600 Eisenacher Schüler absolvieren Mitmachparcours und sprechen über Suchtgefahren. Wie viel Geld mag ein Raucher wohl im Jahr für Zigaretten ausgeben?

Allein altersbedingt hatte wohl kaum einer der Jungen und Mädchen schon einmal einen Alkoholrausch erlebt – beim Thema Rauchen konnten dagegen schon einige mitsprechen. Grund genug für das Jugendamt des Wartburgkreises, in Kooperation mit der Diako-Suchtberatungsstelle „Kompass“ den Austausch mit den Jugendlichen im Landkreis zu suchen.

Thomas Györe von der Diako-Suchtberatung spricht mit Schülern der 7. Klassen der Goetheschule über den Verlauf einer Suchtabhängigkeit. Foto: Dirk Bernkopf

Rund 600 Schülerinnen und Schüler Eisenacher Schulen durchliefen im Rahmen der Suchtberatung in den vergangenen Tagen einen „Durchblick“-Mitmachparcours zu Themen wie Alkohol, Tabak und Suchtabhängigkeit. Am Montag waren die Siebtklässler der Goetheschule zu Gast in den Räumen des CVJM, Hinter der Mauer 6.

An vier Stationen wurde intensiv in kleinen Gruppen diskutiert. „Wir wollen dafür sensibilisieren, mit welchen Gefahren ich beim Genuss von Alkohol oder Zigaretten rechnen muss“, erklärte Antonia Kehr von der Suchtberatung.

Ein Berg an leeren Zigarettenschachteln sollte die Menge darstellen, die mancher Raucher in einem Jahr konsumiert. Noch anschaulicher wurde es, als Monika Groß, Schulsozialarbeiterin der Jakob­schule, den Preis der Zigaretten ausrechnen ließ. Bei einer Summe von knapp 3000 Euro fielen den Mädchen und Jungen dann allerhand schöne Dinge ein, die man anstatt Zigaretten kaufen könnte.

Emanuel (links) greift zu einer der von Monika Groß (Schulsozialarbeiterin der Jakobschule) angebotenen Cancer (Krebs)-Sticks, aber nur, um im Anschluss mit ihr über die Gefahren des Rauchens zu diskutieren. Foto: Dirk Bernkopf

Über Arten von positiven und negativen Süchten sprach Suchtberater Thomas Györe mit den Jugendlichen. An der Station von Antonia Kehr wurde ein ordentlicher Alkoholrausch mittels Brille simuliert. Dass auch ein übermäßiger Medienkonsum – damit war nicht das Zeitungslesen gemeint – zu einer Suchtabhängigkeit führen kann, war Thema einer weiteren Station.

Nächste Woche finden weitere Beratungsangebote in Wutha-Farnroda statt, Ende März in Bad Salzungen und im April in Vacha.