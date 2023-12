Musiker Mario Alsleben „Pimało“ ist am Wochenende im Lebemann in Eisenach zu hören.

Doppelkonzert im „Lebemann“ in Eisenach

Eisenach. Zwei Musikauftritte an einem Abend kann das Publikum in Eisenach im Musik-Szene-Café erleben.

Das Kleinkunstcafé Lebemann lädt für Samstag, 9. Dezember, 20.30 Uhr, zu einen Doppelkonzert in die Räume an der Marienstraße im Eisenacher Süden. Geplant ist das vorerst letzte Konzert der Robinson-Reihe mit dem Eisenacher Musiker „Pimało“ (Mario Alsleben), das durch die Kulturstiftung Thüringen Förderung erfährt. „Pimało“ ist ein klassischer Liedermacher, ein Geschichtenerzähler, Melodienfinder, Herzensbrecher und -zusammenkleber.

Beim zweiten Event, das in die Reihe der „Klein Klang“-Konzerte gehört, ist Sängerin Monyana Yôle, die aus Botswana stammt und heute in Marburg lebt, zu hören. Die Kulturstiftung der Stadt Eisenach fördert das Klein-Klang-Konzer. Die Reihe findet in diesem Jahr im „Lebemann“ und nicht als Open-Air-Festival statt.