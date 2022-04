Dosenschießen mit Wasserwerfer bei der Behringer Feuerwehr

Etwa 300 Besucher waren im vergangenen Jahr beim Tag der offenen Tür dabei. Am 1. Mai lädt die Feuerwehr erneut ein.

Behringen. Wie wichtig Feuerwehrarbeit ist, stellen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr am 1. Mai bei einem Tag der offenen Tür in Behringen vor.

Dosenschießen mit einem richtigen Wasserwerfer – das geht am kommenden Sonntag, 1. Mai, am Feuerwehrgerätehaus. Die freiwillige Feuerwehr lädt von 14 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür. Wer will, kann Einsatzfahrzeuge des Technischen Hilfswerks ebenso bestaunen wie Feuerwehrautos.

Es gibt ein Erste-Hilfe-Training, zudem Schauvorführungen von Jugendwehr und Einsatzabteilung. Musikalisch begleitet wird der Nachmittag von den Behringer Blasmusikanten bei Kaffee, Bier, Bratwurst, Kuchen und anderen Leckereien.