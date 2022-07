Dramatisch wenige Blutkonserven im Wartburgkreis vorrätig

Wartburgkreis. Der aktuelle Mengel an Blutkonserven beunruhigt auch die Niederlassung Eisenach des Instituts für Transfusionsmedizin.

Der Bestand an Blutkonserven in der Blutbank ist dramatisch niedrig, da die Menschen im Sommer oft anderes vorhätten, als Blut spenden zu gehen, so das Institut für Transfusionsmedizin (ITM) Suhl. Darüber hinaus erschwere das Coronavirus das Blutspenden. Infizierte dürfen bis zur vollständigen Ausheilung nicht zur Blutspende und auch deren Kontaktpersonen würden ausfallen.

Auf der anderen Seite werden viele verschobene Operationen, für die Blutspenden nötig sind, nachgeholt. Erkältungsperioden, Feiertage und damit verbundene lange Wochenenden, Ferienzeiten, sommerliche Temperaturen – leider werde darüber hinaus die Bedeutsamkeit von Blutspenden schnell vergessen.

Schwierig sei es zudem, spendendenwilligen Nachwuchs zu gewinnen. Treue Spender fielen nach und nach aus Altersgründen weg. In Deutschland spenden weniger als fünf Prozent der Bevölkerung Blut. Da Blutkonserven nur bis zu sieben Wochen haltbar sind, sei es wichtig, dass Menschen regelmäßig Blut spenden. Bei einer niedrigen Zahl regelmäßiger Blutspender wirke sich damit jeder der genannten Gründe negativ auf den Konservenbestand aus.

Es gilt also, neue Lebensretter von der Blutspende zu überzeugen und damit jeden Einzelnen auf seine wichtige Rolle in der Gesellschaft aufmerksam machen. Spenden kann jeder Erwachsene zwischen 18 und 68 Jahren ohne relevante Vorerkrankungen.

Nächste Blutspendetermine: Donnerstag, 14. Juli 16.30 bis 19 Uhr in Lauchröden, Eisenacher Straße 4, Freitag, 22. Juli, 16.30 bis 19.30 Uhr in Ruhla, Bermbachtal 25, Freitag, 22. Juli, 16.30 Uhr bis 20 Uhr in Gerstungen, Markt 14, Freitag, 29. Juli, 16 bis 20 Uhr in Berka/Werra, Herdaer Straße 8c