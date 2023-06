Drehender Wind bringt Wetteränderung

In den vergangenen Tagen waren die Freibäder im Land gut besucht (Symbolfoto).

Wetterfrosch Eberhard Dachsel freut sich auf den Siebenschläfertag.

Anderer Wind – anderes Wetter. Diese allgemeingültige Wetterregel bestätigte sich wieder einmal. Im Mai und in der ersten Junihälfte herrschte vorwiegend Wind aus östlicher Richtung vor, der uns kontinentale Luft mit nur geringem Niederschlag brachte. Seit dem vergangenen Wochenende drehte die Hauptwindrichtung nach Westen.

Schwüle, warme und feuchte Luft bestimmte nun das Wetter. Die ersten Hitzetage des Jahres waren die Folge. Im langjährigen Eisenacher Mittel kann man im Juni mit zwei solcher Tage rechnen, an denen die Tageshöchsttemperatur 30 Grad und mehr beträgt. An bereits vier Junitagen erlebten wir seit letzten Sonntag dieses schweißtreibende Wetter.

Wetterfrosch Eberhard Dachsel hat im vergangenen Jahr 31 Hitzetage in Eisenach gezählt. Foto: Birgit Schellbach/ Archiv

Auch im langjährigen Vergleich hat sich die Anzahl der sommerlichen Hitzetage verdoppelt. Von durchschnittlich zehn dieser heißen Tage in den 70er-Jahren hat sich ihre Zahl auf zwanzig erhöht. Im Sommer 2018 stehen 36 Hitzetage in der Eisenacher Wetterchronik. Im Sommer des vergangenen Jahres waren es 31 Tage mit 30 Grad und mehr als Tageshöchsttemperatur. Eine deutliche Folge des Klimawandels, auf den wir uns einrichten müssen.

Die erste Hitzewelle dieses Sommers brachte aber auch die langersehnten Niederschläge. Innerhalb von 48 Stunden fielen in Eisenach 17 Liter Regen auf den Quadratmeter. Der Boden ist oberflächlich durchfeuchtet und die Wasserfässer sind gefüllt.

Am Dienstag der neuen Woche ist Siebenschläfertag. In den beiden Wochen um diesen Lostag richtet sich in vielen Jahren das Wetter auf die folgenden Sommerwochen ein. „Das Wetter um den Siebenschläfertag (27. Juni) viele Wochen bleiben mag“, steht als Wetterregel dazu im Eisenacher Wetterkalender.