Drei Obstbäume werden in Vorort von Eisenach gestohlen

Eisenach. In einem Eisenacher Ortsteil sind drei Obstbäume, samt Haltepfahl und Mulch, geklaut worden. Die Stadt erstattet Anzeige.

An einem Weg zwischen Neukirchen und Hötzelsroda sind am 14. Juli drei Bäume, wie erst am Donnerstag bekannt wurde, entwendet worden. Neukirchens Ortsteilbürgermeister Eckhard Pecher (parteilos) bemerkte die Tat, als er die von der Stadt bereitgestellten Bewässerungssäcke in Betrieb nehmen wollte. Die Bäume wurden samt Haltepfählen und Mulch gestohlen. Schaden: 300 Euro.

Der Drösseltalverein Neukirchen hatte kurz vor seiner Auflösung insgesamt acht Obstbäume gekauft und im letzten Herbst am Hötzelsrodaer Weg gepflanzt. Die Bäume hatten bis auf einen prächtig ausgetrieben. Wegen des Diebstahls wurde Anzeige erstattet. Zeugen werden gebeten, sich beim städtischen Fachgebiet Grünflächen oder bei der Polizei zu melden.