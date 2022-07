Drei Verletzte bei Unfall nahe Eisenach

Eisenach. Auf der B85 bei Eisenach geriet eine Frau mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr. Drei Personen wurden verletzt.

Bei einem Unfall nahe Eisenach wurden am Donnerstag drei Personen verletzt. Wie die Polizei am Freitag informierte, sei eine 50-Jährige auf der B84 zwischen Stockhausen und Eisenach mit ihrem Suzuki in den Gegenverkehr geraten und kollidierte frontal mit einem Mercedes, der von einer 59-Jährigen gefahren wurde.

Beide Frauen verletzten sich dabei leicht. Ein hinter dem Mercedes fahrender 56-Jähriger musste mit seinem Mitsubishi eine Gefahrenbremsung einleiten und verletzte sich dabei ebenso. Es entstand Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro, der Suzuki und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit. Es kam temporär zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

