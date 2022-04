Drei Vorstellungen am Landestheater Eisenach

Eisenach. Mit gleich drei Einladungen wartet das Landestheater Eisenach am Sonntag, 24. April, auf.

Das Landestheater Eisenach lädt am Sonntag, 24. April, gleich dreimal ein. Um 11 Uhr gibt die Dramaturgin Katrin Stoppa bei Kaffee und Kuchen einen Einblick in die nächste Premiere „Fort schreiten“, eine Produktion des Schauspiels Rudolstadt, die in Eisenach gezeigt wird. Um 15 Uhr entdecken die Allerkleinsten ab zwei Jahre im Stück „In der Schwebe“, was so alles schwebt, fliegt oder nach unten fällt.

Und Lisa Störr (Foto) aus dem Eisenacher Schauspielensemble ist um 19.30 Uhr in „All das Schöne“ zu erleben, ein „lebensbejahender Monolog“ (The Guardian), der einen schmunzeln, staunen und die Welt neu sehen lässt.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

www.landestheater-eisenach.de