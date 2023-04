Dreiste Müllentsorgung am Rennsteig bei Eisenach

Eisenach. Vier Kubikmeter Grünschnitt einfach in den Wald an der Hohen Sonne gekippt.

Eine Mitarbeiterin des Forstamtes Marksuhl hat einen besonders dreisten Fall von illegaler Müllentsorgung festgestellt. Am Rennsteig, Abzweig Hirschsteinweg, nur knapp 100 Meter von der Hohen Sonne entfernt, wurden etwa vier Kubikmeter vor allem Grünschnitt abgekippt. „Aufgrund der großen Menge gehen wir davon aus, dass das Material mit einem Traktoranhänger oder einem Lastwagen in den Wald gebracht wurde“, so Forstamtsleiter Ansgar Pape. Die Tat habe sich zwischen dem 28. und 29. März ereignet. Es wurde Anzeige erstattet.

Der Beginn und das Ende der Gartensaison sorge jedes Jahr bei Waldbesitzern und Förstern für großen Unmut und in der Folge für hohen Aufwand bei der Entsorgung von Grünschnittabfällen, erklärte der Marksuhler Forstamtsleiter.