DRK Eisenach stellt drei neue RTW in Dienst

Drei neue Rettungswagen nimmt das Führungsteam des DRK-Kreisverbandes und die Besatzungen beim Autohaus Schade in Eisenach in Empfang.

Drei neue Rettungswagen (RTW) übernahm der DRK-Kreisverband am Freitag am Autohaus Schade und stellte diese in den Dienst. Knapp 600.000 Euro investiert der Kreisverband in die neuen Fahrzeuge. Refinanziert werden sie durch Krankenkassen, die dafür eine bestimmte Summe in einen großen Topf einzahlen. Das Finanzierungsmodell ist kompliziert. „Das finanzielle Restrisiko liegt allerdings bei uns“, sagt Kreisgeschäftsführer Mathias Baumbach. Der Fuhrpark finanziert sich auch durch die Zahl der gefahrenen Rettungseinsätze. Und die nehmen eher zu als ab, was die Kosten für die Krankenkassen erhöht.