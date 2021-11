TV-Gerät aus Supermarkt gestohlen – Mülleimer gesprengt – Unfall unter Drogen

Eisenach. Die Meldungen der Polizei für Eisenach und den Wartburgkreis.

Waffen und Drogen bei Kontrollen geunden

Am Samstagabend kontrollierte die Polizei mehrere Personen in Eisenach und Ruhla. Ein 17-Jähriger führte in der Eisenacher Friedensstraße eine geringe Menge Cannabis mit sich. Neben illegalen Betäubungsmitteln wurden bei einer Person in Ruhla laut Polizei ein Baseballschläger und ein Küchenmesser gefunden. Einen Grund für das Mitführen dieser Gegenstände konnte der Kontrollierte nicht nennen. Sowohl die Drogen als auch die Waffen wurden beschlagnahmt.

Fernsehgerät aus Supermarkt geklaut

Drei bisher unbekannte Ladendiebe (zwei Männer und eine Frau) entwendeten am Samstagabend gegen 19.10 Uhr einen 43 Zoll großen Sharp-Fernseher im Wert von 333,- EUR aus einem Supermarkt in Stregda und gingen in Richtung Eisenach-Nord. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Eisenach unter Telefon 03691/261-124entgegen.

Unfall unter Drogen

Am Freitagabend ereignete sich ein Unfall auf einem Parkplatz in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen im Wartburgkreis. Hier wollte eine 22-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda rückwärts aus einer Parklücke ausparken und übersah dabei einen hinter ihr haltenden Pkw Skoda. Durch den Anstoß entstand am Skoda ein Schaden von rund 1500 Euro. Da ein Drogentest bei der Fahrerin laut Polizei postiv verlief, wurde bei ihr eine Blutentnahme angeordnet und ein Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Mit Mopedauto unter Drogen unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend in Bad Salzungen wurde ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftfahrzeuges, auch Mopedauto genannt, auf seine Fahrtüchtigkeit getestet. Da ein Drogentest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Leitpfosten umgefahren

Ein aufmerksamer Zeuge nahm auf der B88 zwischen Thal und Wutha-Farnroda zwei beschädigte Leitpfosten wahr. Einer der Pfosten wurde vollständig aus der Verankerung gerissen, an dem anderen waren deutliche Spuren eines Fahrzeugreifens erkennbar. Zeugen, die ein Fahrzeug beobachtet haben, welches auf der Strecke von der Straße abkam, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter Telefon 03691/261-124) zu melden.

Mülleimer mit Knallern beschädigt

Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr haben zwei unbekannte junge Männer laut Polizei Feuerwerkskörper in einem Mülleimer im Eingangsbereich der Werner-Aßmann-Halle in Eisenach gezündet. Diese explodierten und beschädigten den Behälter. Zeugen gaben an, dass beide Personen mit Fahrrädern in Richtung Julius-Lippold-Straße flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 03691/261-124 entgegen.

