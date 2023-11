Düsterslam in Eisenach und Bitte um Meinung

Eisenach Autorin Alexandra Wilke schreibt an der "Verschlusssache Eisenach III" für das Theater am Markt

Eisenach. TAM lädt zum Mitmachen für „Verschlusssache III“ ein

Es waren theatrale Eisenacher Besonderheiten mit denen das Theater am Markt (TAM) auf sich aufmerksam machte. Mit den beiden Ausgaben von „Verschlusssache Eisenach“ boten die Theatermacher eigens auf das Leben in der Wartburgstadt zugeschnittene Stücke, die von Politik, Gesellschaft und Gerüchten erzählten und damit zur Debatte einluden.

Nun soll es die dritte Auflage geben. „Im Gespräch mit Besucherinnen und Besuchern der Toleranzausstellung auf dem Markt hörten wir häufiger die Ansicht, dass man ja heute nicht mehr alles sagen dürfe“, sagt TAM-Chefin Theresa Frey. Man sehe es daher auch als Aufgabe des Theaters an, „uns darüber zu unterhalten, eine gute Debattenkultur zu befördern. Wir sollten mehr miteinander als übereinander reden“.

Das TAM will daher die theatralen Mittel nutzen, um wieder zu Austausch, Diskussion und Gespräch zu ermutigen. Hierzu wird die Autorin, Liedermacherin und Theaterregisseurin Alexandra Wilke den Text schreiben. Die Basis dazu sollen aber die Eisenacherinnen und Eisenacher schreiben. Und dies ist auf zwei Wegen möglich.

Zum einen gibt es die Möglichkeit an zwei Workshops namens „Düsterslam“ dazu teilzunehmen, um kreativ die eigene Meinung zu äußern, in Versen die eigene Meinung zu sprechen, rappen, stottern, schreien, flüstern oder singen. Die Workshops finden am 7. Dezember von 17 bis 20 Uhr und am 9. Dezember von 10 bis 14 Uhr im TAM (Goldschmiedenstraße) statt.

Aber Meinungen, Gedanken und mehr können auch schriftlich eingereicht werden. „Schreibt uns von Euren Ängsten, Hoffnungen, Nöten, schreibt uns, was Euch nervt und schreibt uns die Geschichten, die nicht, oder nicht oft genug, erzählt werden“, regt Frey zum (auch anonymen) Mitmachen an. Entweder per Mail an kontakt@theaterammarkt.de, über unser Kontaktformular auf www.theaterammarkt.de, oder per Post an das Theater am Markt, Goldschmiedenstraße 12, 99817 Eisenach