Duo überfällt 43-Jährigen in Wutha-Farnroda

Montagmorgen ist in Wutha-Farnroda ein 43-jähriger Mann in der Gothaer Straße überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte sei 43-Jährige gegen 04.20 Uhr vom Bahnhof kommend in Richtung eines dortigen Supermarkts unterwegs gewesen, als zwei männliche Personen an ihn herangetreten seien. Die Unbekannten seien gewalttätig geworden, hätten den Mann zu Fall und Geld im mittleren zweistelligen Bereich aus einem Portemonnaie genommen, welches er in seinem Rucksack dabei hatte, hieß es weiter. Anschließend wären die Tatverdächtigen in Richtung Bahnhof geflüchtet. Der 43-Jährige erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Der eine Verdächtige sei etwa 175 Zentimeter groß, schlank/sportlich, 25-35 Jahre alt mit südeuropäischem Erscheinungsbild gewesen. Er habe eine schwarzer Daunenjacke mit weißen dicken Streifen an den Ärmeln, schwarzer Mund-Nasen-Bedeckung, eine dunkle Hose, weiße Turnschuhen getragen. Er hatte eine Fönfrisur und einen langen Vollbart.

Laut Polizei war der zweite Verdächtige in Erscheinung und Größe gleich. Er trug eine schwarze Lederjacke, einen weißen Kapuzenpulli, eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, dunkle Hose, schwarzen Nike-Air-Max Turnschuhe, eine schwarzer Kopfbedeckung und schwarze Handschuhe.

Die Polizei bitte Zeugen sich unter Telefon: 03691/26 11 24 (Bezugsnummer 0001346/2021) zu melden. red